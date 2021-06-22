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Saner'den istifa açıklaması

Başbakan Ersan Saner bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ı kabul ederek bir süre görüştü.

22 Haziran 2021 Salı 11:10
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Saner'den istifa açıklaması

Kabulde Bakan Çağman Başbakan Ersan Saner’e istifasını sundu.
Başbakan Ersan Saner ülkede çok önemli ve kritik bir dönemden geçildiğine ve bu dönemde bu değişikliğin ülkeye olumsuz etkisinin de olacağına işaret ederek Bakan Çağman’ın kararını yeniden değerlendirmesini istedi.

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