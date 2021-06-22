Saner'den istifa açıklaması

Kabulde Bakan Çağman Başbakan Ersan Saner’e istifasını sundu.

Başbakan Ersan Saner ülkede çok önemli ve kritik bir dönemden geçildiğine ve bu dönemde bu değişikliğin ülkeye olumsuz etkisinin de olacağına işaret ederek Bakan Çağman’ın kararını yeniden değerlendirmesini istedi.