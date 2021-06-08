Saner'den, Sinovac aşısı için Türkiye'ye teşekkür

Başbakan Ersan Saner, Türkiye’den aşı temini konusunda bir açıklama yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bu akşam saatlerinde KKTC'ye 50 bin doz Sinovac aşısı geleceğini söyleyen Saner, Anavatan Türkiye ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sundu.

"Türkiye’nin ülkemiz insanının en az yüzde 70’inin sonbahar aylarına kadar aşılanması için sağladığı katkılar devam ediyor" diyen Saner, bu bağlamda 50 bin doz Sinovac aşısının geleceğini, 50 bin doza ilaveten aşılama işlemi devam ettikçe önümüzdeki dönemlerde yeni aşıların ülkemize gönderileceğini kaydetti.

Hedefin Koronavirüs salgını ile başarılı bir şekilde sürdürülmekte olan mücadeleyi en iyi şekilde sonuçlandırmak olduğunu dile getiren Saner, sözlerine şöyle devam etti:

"Sonbahar aylarına kadar halkımızın en az yüzde 70'inin aşılanmasını sağlamak ve yükseköğrenim ile turizm sektörlerinin tam kapasite devreye girmelerini temin etmeyi hedefliyoruz.

Koronavirüsle mücadelemizde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da yakın ilgileri nedeniyle teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu süreci Anavatan Türkiye’nin destekleriyle başarıyla tamamlayacaktır.”