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Saner devreye girdi

16 Eylül 2021 Perşembe 18:59
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Saner devreye girdi

Başbakan Saner,  Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt alımı konusundaki tüm gelişmeleri ve yakıt kalitesini denetlemek üzere görevlendirdiğini” açıkladı.

Başbakan Saner “  ne olursa olsun ortaya çıkacak sonuçların  halkla paylaşılacağını ve gereğinin yapılacağını” kaydetti.

Başbakan Saner, açıklamasında şunları belirtti :

“ Devlet olarak bu güne kadar yapılması gereken ancak değişik sorunlardan dolayı geciken yatırımlar, KIBTEK konusunda alınması gereken ama alınmayan kararlar, dünyadaki gelişmelerin etkisi ile özelde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu genelde enerji üretimi, aktarımı ve satımında sorunlar yaşamaktayız.

KKTC’nin enerji sorunu ve geleceği en kısa süre içinde masaya yatırılacak, kısa, orta ve uzun vadede bizlere fayda sağlayacak, sorunlarımızı ortadan kaldıracak çözümler üretilecektir.

Şu anda yaşanan duruma gelince;  Başbakanlık Denetleme Kurumu tarafımdan Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt alımı konusundaki tüm gelişmeleri ve yakıt kalitesini denetlemekle görevlendirilmiştir.

Ne olursa olsun ortaya çıkacak sonuç halkla paylaşılacak ve gereği yapılacaktır.”

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