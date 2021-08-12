Saner: “Elektrik için gereken yakıt salı günü gelecek”

Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve KIB-TEK Yönetim Kuruluyla Başbakanlıkta toplantı gerçekleştirdi; yakıt alımı ve taşınması konularını pazartesinden bu yana yakında takip ettiklerini söyledi.

Saner: “TPİC’ten alınacak olan fuel oil'in gemiyle KKTC’ye taşınmasında yaşanan sıkıntıdan dolayı kamuoyunda akaryakıt bitiyor gibi bir noktaya gelindi. Endişe edilecek bir durum yok. Gemi temin edildi. 12 bin tonluk yakıt salı akşamı veya çarşamba sabahı adada olacak”