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Saner: “Elektronik bileklik sistemi hem daha çağdaş, hem de daha az maliyetli”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekilleri, güncel konuşmalarıyla, Covid-19 elektronik bileklik takip sistemi ve Kıb-Tek akaryakıt alım ihalesini de gündeme taşıdı.

25 Mart 2021 Perşembe 14:08
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Saner: “Elektronik bileklik sistemi hem daha çağdaş, hem de daha az maliyetli”

Başbakan Ersan Saner, mecliste yaptığı konuşmada ekonomi ve sağlık alanlarında alınan kararların birbirini desteklemesi gerektiğini anlattı.

Elektronik bileklik sisteminin hem daha çağdaş hem de daha az maliyetli olduğunu anlatan Saner, bu konuda bir süredir çalıştıklarını söyledi.

Saner, bilekliklerin otellere gelecek kapalı gruplarda uygulanmaya başlanması için çalışmanın sürdüğünü anlattı.

Eloktronik bilekliğin sinyal vermemesi durumunda ne yapılabileceği, telefonda sorun olması durumunda ne olabileceği gibi soruların ilgili teknik şirkete detaylı şekilde aktarıldığını ifade eden Saner, bu konudaki tüm soruların yanıtlandığını belirtti. 

“ELEKTRONİK BİLEKLİK SİSTEMİNİ BERTARAF ETMEYE ÇALIŞANLAR İÇİN VERİLECEK CEZALAR YASADA VAR” 

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda yapılan değişikliğin, elektronik bileklik sistemini bertaraf etmeye çalışanlar için verilecek cezaları da içerdiğini anlatan Saner, yurt dışından gelen KKTC vatandaşı ya da turistin havaalanında öncelikle evine ya da oteline olan sürede gidip gitmediğinin takibi, oraya girdikten sonra karantina sürecinde o adreste konaklayıp konaklamadığı,  misafir kabul edip etmediği gibi konuların denetiminin ve bunlar sonucunda verilecek cezaların da bu değişiklikle ele alındığını söyledi. 

Bu sistem sayesinde temaslıların “ayak izlerinin” de kayıt altında olacağını dile getiren Saner, ilçe emniyet kurulları üzerinden polisin gerekli cezaları keseceğini anlattı.

İhaleye neden sadece 2 operatörün girdiğinin sorulması üzerine Saner, bu konuda Maliye Bakanlığının bilgisi olduğunu, kendisine verilen bilginin sadece o 2 operatörün bu alanda yeterliliğe sahip olduğu yönünde olduğunu anlattı.

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