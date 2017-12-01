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Saner: "Engellilerin yaşadıkları sorunlar toplumun tüm kesimlerini ilgilendiriyor"

Saner, “3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

01 Aralık 2017 Cuma 16:44
Saner: "Engellilerin yaşadıkları sorunlar toplumun tüm kesimlerini ilgilendiriyor"
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, engellilerin dışlanmadan, soyutlanmadan, ötekileştirilmeden hayatın her alanına katılmasının, yalnızca devletin değil toplum olarak herkesin ortak görevi olması gerektiğini vurguladı.

Saner, “3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü"  dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Saner, mesajında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen “3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü"nün engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırması açısından anlamlı bir tarih olduğunu belirtti.

Engellilerin yaşadıkları sorunların yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirdiğini kaydeden Saner, bu sorunların; teşhisten iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar genel bir anlayışla ele alınması gereken toplumsal sorunlar olduğunu ifade etti.

Engellilerin haklarının korunmasına ve toplumsal yaşamdan kopmadan, dışlanmadan, ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamlarını sürdürmelerine verdikleri önemi ifade eden Saner, engellilerin, önlerindeki hukuki, sosyal ve fiziki engeller kaldırıldığında, kendilerine güvenilip fırsat verildiğinde, sanattan spora, girişimcilikten üretime kadar her alanda gurur verici başarılara imza attıklarını kaydetti.Saner, bunun da engelli bireylere dönük fırsat eşitliğinin önemini arttırdığını ifade etti.

Saner mesajında; “Engellilerimizin dışlanmadan, soyutlanmadan, ötekileştirilmeden hayatın her alanına katılması, yalnızca devletin değil toplum olarak hepimizin ortak görevi olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; engellilerimizin yalnızca bir gün değil her zaman yanlarında olduğumuzu belirterek; zihinsel ve bedensel farklılıkların yaşama dair engel oluşturmadığı bir dünya temennisiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm engellilerimizi ve ailelerini sevgi ile kucaklarım” ifadelerini kullandı.

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