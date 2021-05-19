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Saner: Ercan’ın yeni terminal binasını en geç 2022 başında halkın hizmetine açacağız

Başbakan Ersan Saner, Ercan Havalimanı yeni terminalinin 2021 yılı sonu veya 2022 yılı başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının hizmetine açılacağını vurguladı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:05
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Saner: Ercan’ın yeni terminal binasını en geç 2022 başında halkın hizmetine açacağız

Başbakan Ersan Saner, bugün beraberinde bir heyetle birlikte yapımı devam eden Ercan Havalimanı yeni terminalinde incelemelerde bulundu. Yapılan teknik çalışmalar, altyapı ve inşaat hakkında ilgililerden bilgiler alan Başbakan Saner çalışmaların hızlanması ve inşaatla ilgili ortaya çıkan sorunların çözümü yönünde  ilgililere talimatlarını verdi. Çalışmalarda gelinen aşamayla ilgili olarak firmadan detaylı bilgiler alan Başbakan Ersan Saner’e Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz da eşlik etti.

Yeni terminalin altyapısı için gerekli adımlar atılacak

Başbakan Ersan Saner, Ercan Devlet Havalimanı’nın tamamlanması ile ilgili olarak yapılacak işleri yerinde gözlemlemek ve terminalin bir an önce tamamlanması amacıyla ilgililerle teknik bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yeni terminalin genel inşaat çalışmaları ve  elektrik, su, telefon yol ve diğer altyapı çalışmalarında gelinen aşamayla ilgili bilgiler aldığını  belirten Başbakan Saner, atılacak adımların bir program dahilinde en kısa sürede tamamlanması ile ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı koordinatörlüğünde çalışmaların hızla yürütüleceğini söyledi.

Şu anda kullanımda olan Ercan Devlet Havalimanı çemberinde ve  yeni terminalden önce yer alan tünelin girişine kadar olan yolun yapım çalışmalarını da yerinde inceleyen Başbakan Saner, projenin bir an önce tamamlanması için gerekli kaynağın ayrılacağını da söyledi

Gerekli kaynak ayrılıp projeler tamamlanacak

“Bu konuda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağı çalışma sonrasında ortaya koyacağı maliyete göre Maliye Bakanlığı’nın gerekli kaynağı bir an önce sağlayıp 2021 yılı sonu veya  en geç 2022 yılı başında Ercan Devlet Havalimanı’nı halkın kullanımına açmayı hedefliyoruz. “ diyen Başbakan Saner şöyle devam etti: “Başbakan olarak ben de konuları yakınen takip ediyorum.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı da bu konuda yoğun çalışma içerisindedirler. ” dedi.
        
        
      

        
        

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