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Saner: “Erken seçimi Nisan 2022’de öngörüyoruz”

Başbakan Ersan Saner, UBP olarak erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasını öngördüklerini açıkladı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 13:15
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Saner: “Erken seçimi Nisan 2022’de öngörüyoruz”

Başbakan Ersan Saner, UBP olarak erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasını öngördüklerini açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP)  olarak erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasını öngördüklerini ifade eden Başbakan Ersan Saner, “Ara secim tartışmaları var, biz Ulusal Birlik Partisi (UBP)  olarak erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasını öngörüyoruz bugün Ulusal Birlik Partisi grubu bu düşüncesini paylaşacak” dedi.

Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin hükümet ortaklarıyla birlikte yaptığı icraatları halkla buluşturmak adına hükümetin biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Saner, bu açıklamaları yapımı devam eden Çayırova-İskele çift şerit yol çalışmalarını yerinde incelemesi sırasında yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerErken Seçim
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