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Saner: Ezber bozan politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, UBP Genel Başkanı, Başbakan olarak Anavatan Türkiye ile iyi bir sinerji ve iletişim kurarak ülke sorunlarının aşılması ve kalkınma için önemli adımlar attıklarını belirtti ve “Bu iletişimi kuramayanlar neden hala farklı şeyler söylüyorlar anlamıyorum” dedi.

06 Ekim 2021 Çarşamba 12:01
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Saner: Ezber bozan politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz
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Başbakan Saner, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, tüm dünya için olduğu gibi ülke insanı için de en önemli konunun ekonomik sıkıntıların aşılması ve daha güzel bir hayat sürdürmek olduğunu belirtti.

Saner, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin özel bir durumu olduğunu, sadece Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türk Halkı’na kaydadeğer bir destek sağladığını da ifade etti ve UBP Genel Başkanı, Başbakan olarak Anavatan Türkiye ile iyi bir sinerji ve iletişim kurarak ülke sorunlarının aşılması ve kalkınma için önemli adımlar attıklarını belirtti.

Saner, “ bu iletişimi kuramayanlar neden hala farklı şeyler söylüyorlar anlamıyorum” dedi. Özellikle altyapı çalışmaları ve karayolları alanında ciddi projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başbakan Saner, Bakan Resmiye Canaltay’ın da yolların tamamlanması , yeni yollar yapılması için yoğun bir tempo içinde olduğunu ifade etti. Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde yeni bir meslek lisesinin temelini atacaklarını, iki yeni hastanenin önümüzdeki yıllarda bitirileceğini de açıklayan Ersan Saner, “ Bir kağıdın bir tarafına muhalefetin 2 yılda ne yapabildiğini, bizim 8 ayda ne yaptığımızı yazalım ve kıyaslayalım. Hodri meydan” diye konuştu.

Başbakan Saner bir başka soru üzerine de , “ Adaya gelecek binlerce turisti, Serbest Bölge imkanlarından yararlandırmak istediklerini, böylece turizmin daha da gelişeceğini” kaydetti. Saner, zaten bir süredir halı, deri gibi ürünlere yönelik ilgi sayesinde bir serbest bölge potansiyelinin oluştuğunu söyledi.

Başbakan Saner şunları kaydetti:

“Bu ülkede Serbest Bölge ticareti vardır… Ama şimdi hedef KKTC’yi serbest bölge yapmaktır. KKTC’nin kalkınmasının hızlanması için ülkenin bütününün serbest bölge olması üzerinde duruyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Ben , Bakan olarak 2009 yılından itibaren ben bu konuda çalışmalar yaptım. Türkiye’de Antalya Bölgesinde inceleme yaptım. Yatırımcılarla görüştüm. Şu anda KKTCde bu tip turist getirip Serbest Bölge Ticareti gerçekleştiriyorlar. Gazimağusa’da, Girne’de, Haspolatta serbest bölge mantığı ile halı, kuyumculuk, deri ürünleri, gümrüksüz yabancılara satılıyor. Şu anda en az 100 bin turist zaten e bu mantıkla adaya geliyor, gelecek. Şimdi yapmamız gereken ise bunu genişletmektir. Bunun 2022 Mali Protokolü’ne de yazılması için Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a görüştüm. Kim ne derse desin biz ülemizin kalkınması, insanımızın yaşam kalitesinin yükselmesi için ezber bozan politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz’

Başbakan Saner, “ KKTC’nin serbest bölge olması projesinin gerçekleşmesi için projenin yürülüğe girmesinden itibaren 2-3 yıllık bir süre gerektiğini de belirtti ve Başbakanlık Ekonomi Komitesi’nin konu üzerinde çalıştığını, günü gelidiğinde sivil toplumu bilgilendireceklerini “ söyledi. Başbakan Ersan Saner, yaklaşan UBP kurultayı ile ilgili bir soruya karşılık ise “ seçimi kazanacağını, arından da herkesi kucaklayarak partiyi tek başına iktidara taşımak için çalışmaya devam edeceklerini” kaydetti.

UBP’nin kurultayının ardından önce tek başına iktidarı yakalayacaklarını vurgulayan Genel Başkan ve Başbakan Saner, bu sinerjiyle de yerel seçimlerde büyük başarı elde edeceklerini söyledi. Erken seçim için Meclis’te ciddi bir mutabakat gördüğünü açıklayan Saner, kurultay ve sonrası bazı prosedürün tamamlanmasıyla, erken seçim çağrısını yapacağını söyledi.

Son Güncelleme: 06.10.2021 13:00
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