SANER: “ FAİZ BEY KANDIRILAMAZ, KANDIRIR”

Erken seçim ve kurultay çalışmaları ile ilgili olarak “Saner, Kurultay olmadan erken seçime gitmek istiyor ya da kurultaya tek aday gitmek istiyor” şeklinde yorumların hatırlatılması üzerine Saner, bu tür spekülasyonların ne yazık ki parti içinde bazı arkadaşlarının gündeme getirmekte olduklarını söyledi.

Saner, “ Sürekli söyledim. Bir kez daha söyleyim. Ben kurultayı tamamlamadan erken seçime gitmeyeceğim” dedi.

Kurultay tamamlandıktan sonra erken seçim için çağrıda bulunacağını kaydeden Saner, “Hem hükümet hem muhalefet erken seçim tarihini belirledi. Muhalefetin ve bizim erken seçim tarihi farklı. Parti başkanlarıyla erken seçim tarihini konuşup ortak bir tarih belirlenebilir” diye konuştu.

Saner, “Her pazartesi nisap sorunu yaşadık. Kendi partimiz içerisinde de nisaptan dolayı sorun yaşadık. Öyle bir yapı var ki şuanda DP içerisinde ve YDP içerisinde de bazı sıkıntılar yaşandı. Sizin hükümet ederken sıkıntılarınız da doğal olarak artıyor. Bir an önce sürdürülebilir bir hükümet kurmak adına seçime gidilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kurultay süreci ile ilgili de Saner, “ Gittiğim her toplantıda tek başına iktidar çağrıları yapılıyor.. Bu nasıl olur? Halkın takdirini toplarsanız olur. Kısa sürede yaptığımız icraatlarımız sayesinde bu oluştu. Tek başına iktidar havasının çaldığı bir ortamda, parti başkanına sahip çıkmayan tek bir UBP’li düşünemezsiniz. Dolayısıyla diğer arkadaşlarımız boşuna ulaşmasın.” Dedi.

Saner, “ Kurultayı başarıyla tamamlayacağız, ardından tek başına iktidar olacağız diyorsam, tabandan aldığım güç nedeniyle bunu rahatça söyleyebiliyorum. Bu konuda bazı arkadaşların olayı manpüle etmek için söyledi,kleri beni üzmüyor ben yoluma baklıyorum.” Şeklinde konuştu.

Faiz Sucuoğlu’nun adaylıktan çekilmesi ile ilgili “Ersan Saner bizi kandırdı diyor” şeklindeki sözler üzerine Saner, “ Faiz Bey zeki bir arkadaşım. Kendisi kandırır ama kanmaz. Çocuk mu ki kandırılsın” yanıtı verdi.

Saner, “ Gerekirse, bir canlı yayında bir araya gelip neler yaşandığını konuşuruz. Benim için sıkıntı yok. O dönem ben kendilerine realitenin ne olduğunu söyledim ve kendileri geri çekildi. Faiz beyin bazı düşüncüleri vardı ve bunların gerçekle örtüşmediği söyledim. Sonrasında kendisi de geri çekildi” ifadelerini kullandı.

Erken seçim tarihi konusunda Saner, UBP, CTP ve TDP’nin Kurultay tarihleri dikkate alınarak en erken Oca Ayı’nın üçüncü haftasından itibaren olabileceğini açıkladı.

Başbalan saner, konuyla ilgili mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşeceğini söyledi.

Ekonomomik ve mali konularla ilgili olarak “vatandaş pahalılıktan şikayetçi” denilmesi üzerine Saner, ülkeyi yöneten kimsenin zam yapma isteği olmadığını ifade etti.

Saner, “Hiçbir zammı bir hükümet yapmak istemez. O göreve gelen hiç kimse bunu yapmak istemez. Ama dünyadaki petrol fiyatları artarsa bunun önünde duramazsın. Bütün dünya ekonomik bir darboğazdan geçiyor. Özellikle domates konusu benim de günemime geldi. Sayın tarım bakanıyla yaptığım görüşmede, domatesin yeterince ülkeye geldiği ama domatesin farklı noktalara satıoldığı bilgisi verildi. Gerekli önlemler alındı. Fiyatların daha da aşağı çekilmesi için çalışmalar yapılıyor” dedi.

Saner, “Asgari ücret belirlenirken yüzde 11.90 oranında bir artış verdik. Özel sektöre sosyal güvenlik katkımız da devam ediyor. Bunu insanlarımızın ekonomik zorlukları devam ettiği için yaptık. Bunların dışında hibe teşvik programları verdik. Haziran ayında 60 milyon TL verdik, şimdi de 11 milyon TL vereceğiz. Ekonomimize Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle can suyu olarak bunları aktarmaya devam edeceğiz” diye ekledi.