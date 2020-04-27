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Saner: Görev süresi uzatılan bir Cumhurbaşkanı varsa kendisi etik olarak buna uygun davranmalıdır

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, “Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan olağandışı koşullar sonucu Cumhuriyet Meclisi’nin aldığı kararla Cumhurbaşkanlığı seçiminin 6 ay için ertelendiğine, Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin uzatıldığına” dikkati çekti.

27 Nisan 2020 Pazartesi 20:46
1158 Okunma
Saner: Görev süresi uzatılan bir Cumhurbaşkanı varsa kendisi etik olarak buna uygun davranmalıdır

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, “Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan olağandışı koşullar sonucu Cumhuriyet Meclisi’nin aldığı kararla Cumhurbaşkanlığı seçiminin 6 ay için ertelendiğine, Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin uzatıldığına” dikkati çekti.

Ersan Saner, “ zaten görev süresi uzatılan bir Cumhurbaşkanı varsa kendisi etik olarak buna uygun davranmalıdır” dedi.

Saner, BRT’de telefonla katıldığı programda,” Ulusal Birlik Partisi’nin önceliğinin halkın sağlığı ve ekonomik sıkıntıların aşılması olduğunu” vurguladı.

UBP Genel Sekreteri şöyle konuştu:

“Bugün hala sokağa çıkma yasağı dahil olmak üzere önlemler devam ediyor. Bu açıdan baktığımızda Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesiyle ilgili Cumhuriyet Meclisinin bir karar üretmesi gerekiyordu ve bu kararda anayasamıza dayanarak Meclisimiz tarafından onaylanmıştır. Yeniden Doğu Partisi’nin Cumhurbaşkanı’nın görev süresi ile ilgili bir uzatma yapmasından dolayı sıkıntısının yoktur. Sadece yetkilerinin kısıtlanması yönünde bir istemi vardı. Zaten görev süresi uzatılan bir Cumhurbaşkanı varsa kendisi etik olarak buna uygun davranmalıdır”
Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner bir soru üzerine de “ 6 aylık uzatmadan sonra yeni bir seçimi ertelemenin gündeme gelip gelmeyeceğini söylemenin ise şimdiden mümkün olmadığını” söyledi.

Saner şöyle konuştu:
“Bizim elimizdeki veriler alınan tedbirlerle Kovid-19 sürecini iyi bir şekilde atlatmakta olduğunuzu ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir daha ertelemesini gerektirecek sağlık yönünden bir koşul yoksa bizim bunun ertelenmesiyle ilgili görüşümüz olumlu olmayacaktır Ama sağlık yönünden bir tehdit devam ediyorsa UBP bunu iç dinamikleri ile değerlendirdikten sonra karar üretecektir. Ancak bu konu hakkında konuşmak için henüz erkendir”. (BRT)

Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerUlusal Birlik PartisiCumhurbaşkanlığı
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Ersin 2020-04-27 21:20:48

Mişaro senda yorum yaptın. İşine bak sen .Hava yolu kuracaydın o ne oldu onu açıkla önce bize.

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yurttaş 2020-04-27 21:11:54

YDP ‘nin Kıbrıs Türkünün geleceği ile ilgili bir kaygıları yoktur..Onları savunmanız demek ayni düşüncede olmanız demektir...Cumhurbaşkanı ile uğraşmayı bırakın da bu ülkeyi yıllardır yöneten ancak bir türlü kendi kendine yetecek bir seviyeye çıkmasını değil daha çok bağımlı olmasını sağlayan partinizin yarattığı tahribat ile ilgilenin….

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Mücahit 2020-04-27 21:18:50

Olmaz olsun sizin gibi siyasiler

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Yorumcu 2020-04-27 21:59:05

Buna da agiz verdiler gonussun

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Cengiz K 2020-04-27 22:37:03

MECLİSİN YÜZDE 80Nİ DEĞİŞMELİ KKTC HALKI SALAK DEĞİLDİR ARTIK UYANMALI.USANDIK

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