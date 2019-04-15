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Saner: Haberleşmeden vergi alınması yanlış

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda daha sonra Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ele alındı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 15:43
Saner: Haberleşmeden vergi alınması yanlış
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SANER: “HABERLEŞMEDEN VERGİ ALINMASI YANLIŞ, GSM ŞİRKETİNİN KAZANCI ÜZERİNDEN VERGİ ALINMALI”
İlgili komite raporunun okunmasının ardından ilk sözü UBP Milletvekili Ersan Saner aldı.
Kurumun çok önemli bir görevi layığıyla yerine getirdiğini ifade eden Saner, bu Kurumun beklentinin üzerinde para toplayan belki de tek kurum olduğunu dile getirdi.

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Kurumun süreç içerisinde iki GSM operatörüyle yapılan anlaşma gereği operatörlerin tarife ücretlerinin azaltılması konusunda ciddi çalışmaları olduğunu anlatan Saner, tutarlar düşse de hala istenen noktada olunmadığını ifade etti.
Haberleşmeden vergi alınmasının yanlış olduğunu, normalde GSM şirketinin kazancı üzerinden vergi alınması gerektiğini kaydeden Saner, fiber optik kabloyla ilgili de fiyatlar pahalı olduğu sürece sistemden çıkmak isteyenler olacağı uyarısında bulundu.
İnternet uydularının insana zararlı olup olmadığının sürekli gündeme geldiğini de anımsatan Saner, bu konuda kendilerine şikâyetler geldiğinde bilgi teknolojileri ve haberleşme kurumunun konuyu sürekli araştırdığını söylediğini anlattı.
Saner, denetim konusunda Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun çok iyi bir noktaya geldiğini de söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ersan Saner
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