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Saner: Haktan, hukuktan, demokrasi ve adaletten asla şaşmayacağız

Ulusal Birlik Partisi 46’ncı yaşını düzenlediği  resepsiyon ile kutladı.

12 Ekim 2021 Salı 09:38
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Saner: Haktan, hukuktan, demokrasi ve adaletten asla şaşmayacağız
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Resepsiyonda konuşan UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner de, UBP’nin, 46 yıldan çok öteye giden Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda kendi milli ve dini aidiyeti, değerleri ile hür ve egemen olarak yaşama mücadelesini siyasal boyuta taşıyan bir misyon, yani görev partisi olduğunu söyledi.

UBP’nin, İngiliz’in Kıbrıs’ı Yunanistan’a hediye etme niyetine karşı çıkan, Atatürkçü Kıbrıs Türkü’nün toplumsal mücadelesinin ta kendisi olduğunu belirten Başbakan Saner, “UBP, Rum-Yunan ikilisinin hayallerine dur diyen, bunun için Türk askerinin 1960’ta yeninden adaya gelmesini, Türkiye’nin garantörlüğünü sağlayan milli düşüncenin partisidir” dedi.

Saner, UBP’nin, sıfır noktasından bir ekonomi alıp salgın öncesinde 1 milyar dolar yüksek öğrenim, 1 milyar dolar turizm geliri olan bir ekonomi yaratan girişimci, çağdaş düşünce olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sosyal, ekonomik, siyasal hangi haklar kazandırılmışsa altında UBP’nin mührü olduğunu vurgulayan Saner, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm alt ve üst yapı yatırımlarının altında Türkiye’mizin büyük desteği, UBP’nin imzası vardır” dedi.

Kapalı Maraş konusunda da değinen Saner, Kapalı Maraş’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karaları temel alınarak Taşınmaz Mal Komisyonu’nun marifeti ile açılması sürecini sürdüreceklerini söyledi.

“Doğu Akdeniz’deki haklarımıza kimseye çiğnetmeyeceğiz. Anavatan Türkiye karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı, kardeşçe ilişkilerimizi her alanda en ileri noktaya taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla taviz vermeyeceğiz. Bizi biz yapan kültürümüze, değerlerimize, doğamıza sahip çıkacağız” diyen Saner, haktan, hukuktan, demokrasi ve adaletten asla şaşmayacaklarını ifade etti.

Başbakan Saner, birlik ve beraberliği bozmaz, doğru tercihler yapılırsa her ikisinde de çok başarılı olacaklarına emin olduklarını da kaydetti.
        
        
 

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