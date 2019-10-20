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Saner: “Halk hükümetten önemli reform ve icraatlar bekliyor”

20 Ekim 2019 Pazar 15:57
Saner: “Halk hükümetten önemli reform ve icraatlar bekliyor”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, UBP’nin hiçbir şeyden etkilenmeden ve sadece halkı, devleti düşünerek, kimsenin ne ifade ettiğine bakmadan ay sonunda başlatacağı çalışmalarla, Cumhurbaşkanı adayını saptama yoluna gideceğini vurguladı.

Saner, yapılacak temas ve çalışmalardan sonra Parti Meclisi’nin bir arkadaşlarını UBP’nin destek vereceği aday olarak belirleyeceğini ifade etti.

Saner, yazılı açıklamasında,  “Bu arada şunu belirtmeliyim ki hiçbir parti, kişi  ya da kuruluşun UBP’ye ‘senin adayın şu olmasın, bu olsun, sen aday göster veya gösterme’ deme hakkı yoktur. UBP Tüzüğü gayet net olup UBP’nin adayının Parti Meclisinde alınacak kararla belirleneceğini hükme bağlamıştır” dedi.

Saner, partisinin ülkede biriken sorunların aşılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini bir arada yürüterek başarıyla sonuçlandırabilecek deneyime sahip olduğunu söyledi.

UBP’nin Cumhurbaşkanlığı aday belirleme süreci ile ilgili görüşünü 44. Yıldönümü kutlamasında gayet net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Saner, “UBP-HP hükümeti beş ay önce ülkede biriken sorunların aşılması için kurulmuştur ve halen sorunların çözümü için büyük bir kararlılıkla  görevini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

“HALK HÜKÜMETTEN ÖNEMLİ REFORM VE İCRAATLAR BEKLİYOR”

Halkın hükümetten meclisin de yeni yasama dönemine başlaması ile birlikte önemli reformlar ve icraatlar beklediğini dile getiren Saner, “Hal böyleyken basında 7 ay sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle hükümet ortakları arasında sorun yaşandığının yazılıp, bu yönde yorumlar yapılması bizler açısından doğal ve doğru değildir” dedi.

“Ulusal Birlik Partisi koalisyon protokolüne bağlı olarak tüm gücü ile hükümetin başarılı olması için canla başla çalışmaktadır, çalışacaktır da” şeklinde konuşan Saner, UBP’nin, hem hükümet çalışmalarını, hem de Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini başarı ile sonuçlandırabilecek deneyime sahip olduğunu kaydetti.

Parti olarak, bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak adaylarının kazanması için birlik içinde, güçlü biçimde, geçmiş deneyimlerin ışığında çalışacaklarına işaret eden Saner, “İnanıyoruz ki,  halkımızın bu seçimin bir kader seçimi olduğunu takdir etmesiyle birlikte seçimi kazanacağız” dedi.

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