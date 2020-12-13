Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 yıl hapis cezası
15 yıl hapis cezası
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
4 gün daha tutuklu kalacaklar
4 gün daha tutuklu kalacaklar
Gizli ittifak çöktü
Gizli ittifak çöktü
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandılar
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan...

Saner: Halkımız bizi desteklesin, süratle çalışacağız

Başbakan Saner ve Bakanlar yarın Meclis’te okunacak hükümet programı için toplantı yaptı.

13 Aralık 2020 Pazar 19:07
958 Okunma
Saner: Halkımız bizi desteklesin, süratle çalışacağız

Başbakan Saner ve Bakanlar yarın Meclis’te okunacak hükümet programı için toplantı yaptı.

Saner: "Bir an önce güvenoyu alıp icraata başlamayı hedefliyoruz. TC’yle yeni protokol gündemde."

Halktan Hükümet’e destek isteyen Saner, hükümet olarak güven oyu alır almaz, çalışma yaşamının da rahatlatılması için çalışmaya başlayacaklarını ve kalkınma sürecinin başlayacağını savundu. Bugün tamamen Hükümet Programı’na ilişkin bir toplantı yapıldığını söyleyen Saner, güvenoyu alır almaz da bütçe ve Türkiye ile imzalanacak Mali İşbirliği Protokolü’ne ilişkin çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Ersan Saner, uçuşlara ilişkin soru üzerine, Bilim Kurulu’nun görüşlerine bağlı kalarak, ekonomiyi de gözeterek hareket edileceğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başhekim'in test sonucu bekleniyor
Başhekim'in test sonucu bekleniyor
Tatar: "Milli davaya sahip çıkılmalıdır"
Tatar: "Milli davaya sahip çıkılmalıdır"
"Yatılı hastalarımız negatif"
"Yatılı hastalarımız negatif"
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim