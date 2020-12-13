Saner: Halkımız bizi desteklesin, süratle çalışacağız

Başbakan Saner ve Bakanlar yarın Meclis’te okunacak hükümet programı için toplantı yaptı.

Saner: "Bir an önce güvenoyu alıp icraata başlamayı hedefliyoruz. TC’yle yeni protokol gündemde."

Halktan Hükümet’e destek isteyen Saner, hükümet olarak güven oyu alır almaz, çalışma yaşamının da rahatlatılması için çalışmaya başlayacaklarını ve kalkınma sürecinin başlayacağını savundu. Bugün tamamen Hükümet Programı’na ilişkin bir toplantı yapıldığını söyleyen Saner, güvenoyu alır almaz da bütçe ve Türkiye ile imzalanacak Mali İşbirliği Protokolü’ne ilişkin çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Ersan Saner, uçuşlara ilişkin soru üzerine, Bilim Kurulu’nun görüşlerine bağlı kalarak, ekonomiyi de gözeterek hareket edileceğini söyledi.