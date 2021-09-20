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Saner: Halkımızın özlediği icraatları ortaya koyduk

Fuat Oktay ile görüşmesi sonrasında konuşan Başbakan Saner, “Son 8 buçuk ay içerisinde ortaya koyduğumuz icraatlar Kıbrıs Türk halkının özlediği icraatlardır" dedi...

20 Eylül 2021 Pazartesi 17:07
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Saner: Halkımızın özlediği icraatları ortaya koyduk

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Ankara’daki görüşmeleri sonrasında basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Başbakan Saner, “ Son 8 buçuk ay içerisinde ortaya koyduğumuz icraatlar Kıbrıs Türk halkının özlediği icraatlardır diye düşünüyorum. Alt yapı çalışmaları başta olmak üzere, devlet hastanemiz, e devlet binamızın temelinin atılmış olması, KKTC’de dijital dönüşümün bir başlangıcı olacaktır. Göreve geldiğimiz zaman haziran ayında KKTC’nin şantiye alanı olacağı müjdemize bugün bakıldığında adanın her noktasında bir şantiye görüntüsü vardır. 20 Temmuz 2021 günü TC Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Lefkoşa çevre yolu açılışı da bunun bir örneğidir” dedi.

Başbakan Saner, 543 bin doz aşının Anavatandan KKTC’ye geldiğini , dünyada bir çok ülke hala aşıyla tanışmamışken, Kıbrıslı Türklerin nüfusu oranı üstünde bir aşıya sahip olduğunu belirterek, istenilen aşılanma oranına ulaşılamamış olmasını eleştirdi.

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