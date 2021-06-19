Saner: Hedef Temmuz’a kadar aşılı insan oranını 30 yaşa kadar indirmek

Toplantıya Maliye Bakanı Dursun Oğuz ve bakanlık yetkilileri de katıldı.

Toplantıda konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, odanın kuruluş felsefesine uygun olarak toplum sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ve KKTC ekonomisinin geleceği için faaliyetlerde bulunduğunu anlattı.

Deniz, toplumsal sorunların birinci öncelikte olduğunu ifade ederek, Covid-19’un yarattığı ekonomik ve sosyal sorunlarla ilgilenmenin de birincil öncelik olduğunu anımsattı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in Ankara’dan müjdeli haberlerle geldiğini kaydeden Deniz, önümüzdeki haftalarda ekonomiyi ayağa kaldırmak için daha yoğun faaliyetlerde bulunma olanağı yaratıldığını belirtti.

Deniz, aşılamanın süratle tamamlanmasıyla, dış talepteki daralma nedeniyle zor günler geçiren ekonomik faaliyetlerin canlanacağını da dile getirerek, işletmelerin bu sayede rahat bir nefes alacağını söyledi.

Deniz, “Bu da kamu gelirleri ve kamu maliyesini rahatlatacaktır. Bu durumda salgın sonrasında yapmamız gerekenlere yoğunlaşma zamanı geldi. Bu konuda neler yapmamız gerektiği üzerinde de sürekli çalışmaktayız. Genelde ve özelde sektörel bazda yapmamız gerekenler var, sektör komiteleri bu konuda daha titiz ve sorunları yakından izleyerek çalışıyor. Komite başkanları komite başkanları sektör sorunlarını doğrudan aktaracak” dedi.

Başbakan Ersan Saner de, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Kıbrıs Türk halkının en önemli örgütlerinden biri olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, odanın dünyayla yapılan ticaretin yönetildiği tek nokta olduğuna işaret etti.

Saner, sorunları gidermenin hükümetin görevi olduğunu ifade ederek, Covid-19 sürecinin sadece KKTC’yi değil tüm dünyadaki sağlık sistemi ve ekonomileri derinden etkilediğini anımsattı.

Bu süreçte olumsuz etkilenen KKTC’deki yaraları sarmak için ciddi çalışma içinde olduklarını kaydeden Başbakan Ersan Saner, geleceği planlamak için yapılan çalışmaların büyük önem arzettiğini belirtti.

Saner, istatistiki verilere dayanarak değerlendirildiğinde, Covid-19’un 2020 yılında hissedilmesiyle birlikte, bir yılda hastalığa bulaşan veya hayatını kaybeden insan sayısının 2021 yılının ilk 4 buçuk ayındaki rakamlarla eşit olduğunu söyleyerek, “2020 yılında toplam 70 milyon hastalığa yakalanan insan varken, bugün 6 ayda bu 185 milyondur. Tüm bunlar ortadayken, normallerin normal olmadığı bir dünya düzenine doğru evriliyoruz. Artık dünyada hiçbir şey de eskisi gibi olmayacak. Bizler de buna göre tedbirler alarak, yeni dünya düzenine doğru evrilmekteyiz” dedi.

Başbakan Saner, bir önceki dönemde acil durum hastanesinin devreye girmemiş olması durumunda, sağlıkta bugünkü başarının yakalanamayacağına işaret ederek, ekonominin de bir an önce ayağa kalkması ve ülkenin eski günlere en erken zamanda dönebilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda ilgili sektörlerle görüşeceğini söyledi.

Sektörlerin görüş ve önerilerinin kendileri için büyük önem arzettiğini kaydeden Saner, “Bu çerçevede ülkemiz hizmetler sektörüne bağlı olarak ekonomiyi dengeleyenen ve gelirini bundan sağlayan bir ülke. Turizm ve eğitim çok önemli. Turizm’de ilk açılımı 4 Haziran’da yaptık. Kısa süre içinde küçük değişikliklerle ülkeye yabancı ülkelerden turist kabul etmeye başladık. Şimdi deeğitimle ilgili çalışmalar devam ediyor” dedi.

Saner, KKTC’de hem üniversiteler hem de ilk ve orta öğretimde yüz yüze eğitimin Eylül ayı itibarıyla başlayacağını da vurgulayarak, bunun için gerekli her türlü altyapının hazırlandığını söyledi.

Türkiye’ye 23 Aralık’ta yaptığı ziyerette mutabık kalınan bir aşı miktarı olduğuna da işaret eden Başbakan Ersan Saner, bu 500 bin doz aşının 190 binlik kısmının geçen hafta tamamlandığını, 300 bin dozluk kısmının da Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in Türkiye ziyareti sırasında değerlendirildiğini belirtti.

Ziyaret sonucu aşıların KKTC’ye belirli periyodlarla gelmesi üzerinde mutabık kalındığını ve 50 bin aşının daha bu bağlamda geldiğini anımsatan Saner, “Hedef Temmuz başına kadar toplumdaki aşılı insan oranını 30 yaşa kadar indirmektir” dedi.

Saner, bunun yanı sıra turizm ve eğitim sektörlerindeki herkesin aşılanması için Sağlık Bakanlığı’nın her türlü önlemi aldığını da vurgulayarak, Eylül’de yüz yüze eğitimin başlaması konusunda iddialı olduklarını belirtti.

Başbakan, Mayıs ayının son haftasında Milli Eğitim Bakanı ve tüm üniversite rektörleriyle bir toplantı yaptıklarını da söyleyerek, Eylül’de yüz yüze eğitim için neler gerektiğini, üniversitelerin hükümetten beklentilerini sorduklarını ve Haziran sonuna kadar üniversitelerin kendilerine geri dönüş yapacağını kaydetti.

Yurt dışından ülkeye gelecek olan öğrencilerin en az 2 ay öncesinde ülkeye nasıl gelecekleri ve neler yapabilecekleriyle ilgili bilgi sahibi olacaklarını dile getiren Başbakan, son dakika yaşanacak bir olumsuzluğa fırsat vermemek adına üniversitelerle görüştüklerini anlattı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un da geride kalan 6 aylık süreçte yaşanan zorlukları ve neler yapılabileceğini değerlendirmek adına toplantıya katılacağını söyleyen Başbakan, sonraki süreçte ülke ekonomisini daha iyiye götürmek için her türlü görüşe açık olduklarını sözlerine ekledi.



