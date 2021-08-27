Saner, “Herkes çıkan bir karara sahip çıkmak zorundadır” dedi

Başbakan Saner, “Alınan tüm kararlarda bakanların bilgisi vardır ve oy birliği ile alınır. Bu konuyu basın önünde tartışmak yerine Bakanlar Kurulu’nda ortaya koydukları görüşlerle değerlendirmeleri söylüyorum. Bu tip yaklaşımları da asla kabul etmediğimi kendilerine de bugün gayet net bir şekilde belirttim. Herkesin görüşü farklı olabilir ama Bakanlar Kurulu’nda kararlar oy birliği ile alınır” dedi.

“Dolayısıyla bu tip yaklaşımların doğru olmadığını bakanlarıma bir kez daha ifade ettim” diyen Saner, “Herkes çıkan bir karara sahip çıkmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI