Saner: İki eşit egemen devlet statüsünde bir çözüm istiyoruz

İlk tören Yeşilırmak Şehitliği’nde gerçekleştirildi. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından özel defter imzalandı. Tören, dua okunmasından sonra Şehitliğin ziyaret edilip mezarlara çiçek sunulmasıyla sona erdi.

Yeşilırmak’taki ikinci tören ise Atatürk Büstü önünde gerçekleştirildi.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan 49’uncu Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Olcay Karademir, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her zaman olduğu gibi bugün de KKTC’nin yılmaz bekçisi olduğunu ve olamaya devam edeceğini söyledi.

Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat da, Yeşilırmak bölge halkının şanlı direnişte düşmanla savaştığını ve teslim olmadığını ifade ederek Yeşilırmak’ın 5 Eylül günü de Kıbrıs Türk topraklarıyla bütünleşerek Kıbrıs mücadele tarihinde yerini aldığını belirtti.

Törene katılan Başbakan Ersan Saner de Yeşilırmak’ın özgür topraklara kavuştuğu 5 Eylül 1974’ün 47’nci yıldönümü olduğuna işaret ederek, 1974 mutlu barış harekatıile Yeşilırmak’ın özgürlüğe kavuşmasının mimarları olan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan ve şehitleri rahmetle andı.

Bu kahramanlar olmasaydı Rumların emellerine ulaşacağına ve ENOSİS’i gerçekleştirmek için büyük bir imkan yakalamış olacaklarına dikkati çeken Saner “Bugün bizler KKTC’de mutlu huzurlu ve özgürce yaşamaya devam ediyorsak bu kahramanlara borçluyuz” dedi.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan Saner, Kıbrıs’ta kalıcı bir anlaşmaya varmak için Türk tarafının kararlı bir şekilde BM gözetiminde her türlü imkanı seferber ettiğini ancak bunların tümünü reddedenin Rum tarafı olduğunu söyledi.

1983’de KKTC’nin ilan edilmesinin ardından ekonomik ve siyasi olarak çok büyük mesafeler katedildiğini belirten Saner “Devlet kurduk, bu devleti hep birlikte yaşatıyoruz. Milli ve toplumsal birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe de bu al bayrakların bu ülkede dalgalanmasını hiçkimse engelleyemeyecektir” dedi.

Rum lider Anastasiadis’in 1960 Cumhuriyeti’ne geri dönelim çağrısını asla kabul etmediklerini ifade eden Saner “ 1960’da kurulan ortaklık Devleti’nin Rumlar tarafından silah zoru ile yıkıldığını” anımsattı.

Rumların her ne kadar anlaşma istiyoruz dese de esas ideallerinin 1963 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasasında yapmak istedikleri 13 maddelik değişikliği bir şekilde bugün gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Başbakan Saner, “Bizler Kıbrıs Türk Halkı olarak 1963 yılında bu 13 maddelik değişikliğe hayır dediysek ve tüm zorluklara rağmen bu topraklarda hür yaşamayı şiar edinmişsek bundan sonra da anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, özgür, başımız dik olarak yaşamaya devam edeceğimizi de tüm dünyaya ilan etmek istiyorum” diye konuştu.

Başbakan Saner, 1964 yılında Birleşmiş Milletler’in yapmış olduğu en büyük hata olan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tek yanlı olarak tüm Kıbrıs’ın hükümeti olarak saymanın hala devam ettiğini belirtti ve bunu şiddetle kınadıklarını kaydetti. Saner, BM’nin bu yanlışından bir an önce dönmesini talep etti.

Başbakan Saner, federasyon görüşmelerinin CransMontana’dan sonra artık çöktüğünü de vurguladı.

Saner, BM’nin yeni kararlar üretip Kıbrıs Türk Halkı’nın bu ülkenin gerçek sahipleri olduğunu kabul etmek zorunda olduğunu bir kez daha ifade ederken “Egemen bir toplum olarak egemenliğimizden asla taviz vermeyeceğimizi ve egemen olarak bu topraklarda mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan bir kez daha tüm Dünyaya duyuyorum” dedi.



Hükümet olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte tam bir uyum içerisinde çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Saner, bu dönemde ezber bozan politikalarla Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi egemen sınırları içerisinde sahip olduğu topraklarda nasıl davranıldığının Maraş politikasıyla ortaya koyduklarını” kaydetti.

Başbakan Saner, Kovid-19 salgınını en az sıkıntıyla atlatmak ve ekonomik anlamda da ileriye gitmek için canla başla çalıştıklarını da söyledi.

Saner “Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışmalarda bugüne kadar geldiğimiz noktadan daha ileriye gitmek için de bütün projelerimiz hazırdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlamış olduğu aşılar sayesinde de ekonomik açılımlarımız başlamış bulunmaktadır. Hiçbir vatandaşımızın hiçbir tereddüt yaşamasını istemiyoruz. Bizler anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde hazırladığımız projeler çerçevesinde salgın atlatılır atlatılmaz ülkemizin kalkınma sürecini başlatacağız” diye konuştu.

Başbakan Saner, konuşmasında şehitlere Allahtan rahmet dileyerek, gazilere şükranlarını sundu.



