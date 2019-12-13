Saner: “İmar planının yayınlanması ötelenebilır”

UBP Genel Sekreteri Saner BRT’de konuştu:

“İMAR PLANININ YAYINLANMASI ÖTELENEBİLIR”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, “ Gazimağusa- İskele-Yeni Boğaziçi İmar Planı’nda eğer sorun varsa ortak aklın bunun yayınlanmasını ötelemek olduğuna inandığını” söyledi.

BRT’ de yayınlanan bir programa katılan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner çeşitli soruları yanıtladı.

EMİRNAMELER HAKKINDA…

Ersan Saner, “Emirnameler belirli bir maksat için kullanılması gereken, yani siz bir imar planına geçiş süreci yaşayacaksınız ve orada ani gelişmeyi dondurmanız gerekiyorsa o zaman kullanmanız gerekir” ifadeleriyle başladığı konuşmasında, “Maalesef bizim ülkemizde yayınlanan hiçbir emirname yasada tanımlanan sure 1 yıl geçerli olması gerekirken maksimum 2 yıl, bırakın 2 yılı 15 yıldan aşağı geçerli emirnamemiz yok” sözleriyle devam etti.

“ÜZERİNDE ÇALIŞMAK GEREKİR”

Lefkoşa ve Girne dışında, Girne’nin de 4 bölgesi olmasına rağmen 2 bölgesinin dışında emirname olmadığına dikkat çeken Saner, Magusa emirnamesi sürecin kasım 2018’de başladığını anımsattı. Saner “biz UBP olarak ne muhalefet döneminde ne söylediysek şimdi de aynısını söylüyoruz” diyerek, program sunucusunun hükümet ortakları arasında görüş ayrılığı var mı sorusuna, “Tabi ki UBP’nin görüşünün diğer partilerle örtüşmesini beklemiyorum. Burada esas olan konu bu planın her ne kadar çalışma süresi 2016 yılından başlasa bile, emirname ile dondurma süreci ve plana geçilmemesi en büyük hatalardan biriydi. Çünkü 2 yıllık süreç vardı. İmar planı ile ilgili bircok sivil toplum örgiyunun farkli ve olumsuz birtakım ğorusleri var. Son gelinen aşamada bunu geçirelim bundan sonrasına bakarız deniliyor. Eğer sorun varsa ortak aklın bu planı belli bir süre ötelemekten geçtiğine inanıyorum.” Şeklinde cevap verdi. Yapılacak çalışmanın en az hatayla yapılması gerektiğine dikkat çeken Saner, bir dönüşümün yapıldığını, herkesi memnun etmenin mümkün olmadığını ifade ederek, “Optimum bir memnuniyeti sağlamak mümkün değil. Bunu görüyorsak üzerinde çalışmak gerekir” ifadelerine yer verdi.

“RUM VE YUNANLILAR NERDEN MEMNUN Kİ BUNDAN MEMNUN OLSUN?”

Programlardaki konu başlıklarından bir tanesi de Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşma oldu. Bu anlaşmadan rahatsız olan Rum ve Yunan ikilisi için “Rum ve Yunanlılar nerden memnun oldu ki bundan memnun olsun?” sorusunu sorarak şu şekilde konuştu; “Rum- Yunan, Anavatanın münhasır ekonomik bölgesini göz ardı ederek, Kıbrıs Türklerinin haklarını göz ardı ederek her hangi bir anlaşma imzalarken, her hangi bir memnuniyetsizliklerini dile getirmediler. Bu sularda cirit atacaklar, Türkiye, Libya ile anlaşma imzalayacak, siz bundan memnun olmayacaksınız. Bunu anlamamak için, aslında sorun ortada yokken, sırf dünyada kendi yaptıkları anlaşmalar, Türkiye’nin attığı adımla sıfırlanmışken yüksek sesle konusmaya başlıyorlar.. Valla yuksek sesle konusmaya devam edecekler. Bu kaynakları bölüşmek için komite kuralım dediğimizde ciddiye almayacaksınız, bizim adımıza araştırma yapılırken tehdit edeceksiniz, sonra da Türkiye’nin izleyici olmasını sağlayacaksınız, mümkün değil. Yaptıkları bütün anlaşmalar atılan bu adımla Türkiye ile Libya arasında imzalanan MEB'in dogusuna hapsedilmiş durumda. Çıkan gazı Girit ve Yunanistan üzerinden pazarlanması öngörülürken, bu imzanın sonrasında hapsoldu, buradan geçecek boru hattı için Türkiye ve Libya’dan izin alma zorunluluğu ortada, rahatsız oldular, bundan üzüntü duymam

GARANTİLER KONUSU

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın garantiler konusunun tabu olmadığına ilişkin açıklamalarını değerlendiren Saner, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın garantiler konusunu konuşurken Kıbrıs Türk Halkını mutlu edecek mesajlar vermesi gerektiğini söyledi.

Saner, Anketlere göre adadan askerin gitmesini istemeyen kişi sayısı %86, garantilerin kalkmasını istemeyen kişi sayısının %87 olduğunu, anketler bu oranları gösterirken halkın istemlerine aykırı davranmanın söz konusu olamayacağını söyledi.

“UBP ADAYI SEÇİMİ KAZANACAKTIR”

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner bir başka soru üzerine de , “ partinin Cumhurbaşkanı adayını saptama sürecini başlatmak üzere olduklarını” ifade etti ve şöyle dedi:

“ Elimizde bizim de kamuoyu yoklamaları vardır. Kıbrıs Türk Halkı garantilerin devamından yanadır. İki Devletli çözüme çok sıcak bakıyor ve egemenliğine, güvenliğine sahip çıkıyor. UBP en yakınında olan partinin nerdeyse iki misli oy potansiyeline sahip. Dolayısı ile Parti Meclisimizin belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayımızın halkımızın önemli bir kesiminin destek vereceğine ve adayımızın kazanacağına inanıyoruz.