Saner İskele ve Karpaz Bölgesinde Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Saner, Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan ve bazı belediye başkanlarının da katıldığı ziyaretlerde, hükümet çalışmalarını anlattı, vatandaşların istek ve düşüncelerini dinledi.

Ersan Saner, yaptığı konuşmalarda, muhalefeti eleştirdi ve ülkenin en zor günlerinde halka hizmetten, hükümete girmekten kaçanların, şimdilerde yollara düşüp hükümeti şikayet etmeye kalkışmalarının samimi bir davranış olmadığını vurguladı.

Saner, “Halkımız için elini taşın altına koymayanların şimdi şov yaparak bize taş atmaya kalkışmaları boşunadır. Halkımız kendisi için proje üretenin, iş yapanın, ülkenin ileri gitmesi için Türkiye ile birlikte çalışanın Ulusal Birlik Partisi olduğunu iyi bilir” dedi.

“TEMMUZ AYI SONUNA KADAR AŞILAMA BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANACAK”

Başbakan Saner, Temmuz ayı sonuna kadar aşılamanın büyük ölçüde tamamlanacağını, ekonominin hızla bir düzelme sürecine gireceğini kaydederek, salgının tamamen atlatılması ile birlikte refah seviyesinin artırılması, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kalkınma çabalarının ivme kazanacağını belirtti.

Saner, yapılacak seçimden başarılı çıkacak, oy ve milletvekili sayısını artırarak yine iktidara gelecek olanın UBP olacağını da söyledi.

Ekonominin turizm ve yüksek öğretimle ayakta durduğuna dikkati çeken Saner, hedefleri olan ülkenin %70’nin aşılanması olduğunu belirtti; hem yüksek öğrenimin hem de turizmin önünü açmak için gerekli imkanların sağlanması yönündeki çalışmaların sonuçlarını almaya başladıkları söyledi.

Aralık ayından Temmuz’a kadar 500 bin aşı getirilmesi hedefini koyduklarını, şimdi buna çok yaklaşıldığını, 340 bin doz aşının ülkeye geldiğini, 150 bin doz aşının da Temmuz ayına kadar ülkeye geleceğini belirten Saner, Temmuz ayı sonuna kadar ülkenin %70’inin aşılanacağını söyledi.

Tarifeli uçak sayılarının 2’den 10 uçuşa çıkarıldığını, özel jetlerin geliş gidişlerinin serbest bırakıldığını, charter uçuşlarının da 11 uçak olarak devam ettiğini ifade eden Saner, salgının seyrine göre söz konusu uçuşların yeniden düzenleneceğini kaydetti.

“MARKA ÜLKE OLMA OLGUSU YAKALANDI”

Başbakan Saner, KKTC’nin salgınla mücadelede başarılı olduğunu, dünyanın yedinci yeşil ülkesi olma noktasına gelindiğini, bir marka ülke olma olgusunun yakalandığını, bunun da hem yüksek öğrenime hem de turizme mutlaka olumlu yansıyacağını kaydetti.

“58 KİLOMETRELİK YOLUN TEMELİ ATILACAK”

Başbakan Saner, Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlayacağını da belirtti.

Anavatan Türkiye’nin destekleri ile alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam edildiğinin altını çizen Saner, İskele-Bafra yolunun en erken zamanda tamamlanacağını, Ziyamet-Zafer burnu arasındaki 58 kilometrelik yolun temelin de önümüzdeki günlerde atılacağını, Eylül ayı itibariyle ülke genelindeki köy yollarının temellerinin atılacağını söyledi.

Saner, Lefkoşa kuzey çevre yolunun açılışının, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından 20 Temmuz tarihinde yapacağını açıkladı.

Başbakan Saner, Tarım Bakanlığının yaptığı kredi anlaşmasıyla 2 Temmuz’a kadar arpa alımlarının peşin olarak ödeneceğini dile getirdi.

KIRŞAN: “UBP’NİN AMACI HALKA HİZMET”

Toplantılarda konuşan, Ulusal Birlik Partisi İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan da, vatandaşın sorunlarını dinlemek ve hükümet icraatlarını anlatmak amacıyla söz konusu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kırşan, UBP’nin amacının halka hizmet ve ülkeyi kalkındırmak olduğunu vurguladı.

HASİPOĞLU: “UBP KURULTAY’I EKİM’DE YAPILACAK”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmalarında, 3 Nisan 2022 tarihinde erken genel seçimin, Ekim ayında ise UBP’nin kurultayının yapılacağını ifade etti.

Parti dışından gelen açıklamaları ciddiye almadıklarını belirten Hasipoğlu, “Ulusal Birlik Partisi’ne kimse ayar veremez, Ulusal Birlik Partili üyelere ve vekillere kimse laf edemez, Ulusal Birlik Partisi bu devleti kuran ve yaşatacak olan partidir” diye konuştu.