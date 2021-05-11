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Saner, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı

Başbakan Ersan Saner, İsrail’in Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını devam ettirmesini kınadı.

11 Mayıs 2021 Salı 18:55
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Saner, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı

Saner, açıklamasında şunları kaydetti.

"İsrail güçlerinin, dün akşam ve teravih namazlarının ardından Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırması ve ardından meydana gelen olaylarda 9’u çocuk 20 Filistinli kardeşimizi şehit etmesini şiddetle kınıyoruz.

Uygar geçinen dünya masum çocukların, sivillerin kanını döken, bölge ve dünya barışına zarar veren İsrail’e bir an önce dur demelidir. Kıbrıs Türk Halkı mazlum Filistinli kardeşlerinin dün olduğu gibi bugün de yanındadır. Kıbrıs Türk Halkı 1963 -1974 yılları arasında adada BM Barış Gücü görev yaptığı halde benzer olayları Kıbrıslı Rumlar sayesinde yaşmıştır.

Anavatan Türkiye’nin Filistin konusunda verdiği mücadeleyi takdir ediyor, insanlık adına, barış adına başarıya ulaşmasını diliyoruz.

Bu vesile ile bir kez daha Türkiye’nin, garantör, tarihi sorumluluklarının bilincinde bir ülke olarak halkımıza, Devletimize verdiği askeri, mali ve ekonomik desteğin ne denli olduğunu bir kez daha halkımızın ve tüm ilgililerin dikkatine getirmek istiyorum."

Son Güncelleme: 11.05.2021 19:04
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersan SanerMescidi Aksa
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