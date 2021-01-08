SANER: “KAR-İŞ ÜLKEDE ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENİYOR”

Başbakan Ersan Saner, Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmede, toplu ulaşım sektöründeki sorunlar ele alındı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, kabulde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel de hazır bulundu.

Başbakan Ersan Saner, Kar-İş’in toplu taşımacılık anlamında ülkede geniş bir ağa sahip, çok ciddi katkı sağlayan bir kurum olduğunu kaydetti.

Başbakan Ersan Saner, ülke insanının bir noktadan diğer noktaya ulaşması için büyük emekler ortaya koyan Kar-İş’in, öğrenci taşımacılığı konusunda da gençlere verdiği hizmetin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Yaşanan her olayın içerisinde sorunların olmasının doğal olduğunu kaydeden Başbakan Saner, hükümet ve ilgili bakanlığın imkanları ve yasal prosedür çerçevesinde düzenlemeleri tekrardan gözden geçirmeye hazır olduklarını söyledi.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu ise, Başbakan Ersan Saner’in yeni görevinin hayırlı olması temennisini dile getirerek, sektörün sorunlarını anlattı.