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Saner, Karaoğlanoğlu’nda düzenlenen Balık Avlama yarışması ödül törenine katılarak, başarılı olanlara ödüllerini verdi

06 Haziran 2021 Pazar 17:13
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Saner, Karaoğlanoğlu’nda düzenlenen Balık Avlama yarışması ödül törenine katılarak, başarılı olanlara ödüllerini verdi

Başbakan Ersan Saner, Girne Karaoğlanoğlu’nda düzenlenen Balık Avlama yarışması ödül törenine katılarak, başarılı olanlara ödüllerini verdi.

Saner, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nın halka ait olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.

KKTC Avcılık  Federasyonu Tekneden Olta İle Balık Avlama Yarışması Ödül Töreni’nde konuşan Başbakan Ersan Saner, Avcılığa ilginin ülke genelinde yüksek olduğuna dikkat çekerek, “ rastgele denilerek başlayan müsabaka başarılı şekilde sonuçlanmıştır. Hem yoğun çaba azıcık da şans başarıyı getirmiştir. Herkesi bu sıcak altında gösterdiği başarıdan dolayı kutlarım” dedi.

Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nın bölge için çok değerli olduğunu iyi bildiklerini belirten Saner, “ Barınakla ilgili hassasiyeti yakından biliyorum. 2012 Yılı’nda sözkonusu bölge ve arazi Ulaştırma Bakanlığına aitti. Burasının Halka ait olması yönünde görüş ortaya koymuştum. Bu vesileyle bit kez daha yinelemek isterim ki; barınağın halka ait kalması için her türlü kararı alacağız” diye konuştu.

Başbakan Ersan Saner, yarışma sonrasında başarılı olanlara ödül takdim etti.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Girne Belediye Başkanı Nida, Güngördü, Milletvekilleri ve vatandaşlar da ödül törenine ilgi gösterdi.

 

Son Güncelleme: 06.06.2021 23:57
Anahtar Kelimeler:
Balık Avlama YarışmasıErsan Saner
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