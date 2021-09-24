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Saner, kendisiyle paylaşılan görüşleri ve sıkıntıları dinledi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, bölge ziyaretlerine Güzelyurt ile devam etti.

24 Eylül 2021 Cuma 18:39
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Saner, kendisiyle paylaşılan görüşleri ve sıkıntıları dinledi.
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Türkiye’den gelen suyun Kasım Ayı’nda Güzelyurt Ovasına ulaşacağına işaret ederek, “ Suyun gelmesiyle Güzelyurt’un üretimi ve verimliliği daha da artacak” dedi.

UBP Güzelyurt İlçe Binası’nda partinin bölge çalışmaları ile ilgili bilgi alan Saner,  ardından Güzelyurt Kaymakamlığı, kamu daireleri, Güzelyurt Belediyesi yanında, Cypfruvex ve Sanayi bölgesini ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla güncel konularla ilgili sohbet eden Saner, kendisiyle paylaşılan görüşleri ve sıkıntıları dinledi.

 Saner, Cypfruvex tesislerindeki yenileme çalışmalarını incelerken, Cypfruvex yönetim kuruluyla toplantı gerçekleştirdi.

Başbakan Saner, Cypfruvex ziyareti ile ilgili BRT’ye yaptığı açıklamada, kurumun hem Güzelyurt hem de bölge için önemine vurgu yaptı.

 Cypfruvex’in geçen yıl ürünlerin dalında kalmaması için ciddi özveri ortaya koyduğunu anımsatan Saner, bu sayede hem üreticinin alın terinin yerde kalmadığını hem de ülkeye ciddi bir girdi sağlandığını ifade etti.

, Cypfruvex yöneticilerinin kapasite artırımına gitmek ve fabrikayı yenilemek adına yaptığı  girişimleri hükümet olarak desteklediklerini vurgulayan Saner, yapılan son çalışmalarla portakal işleme ve paketleme sistemlerinin sıfırdan yenileneceğini, yeni birimler eklenerek işlem hacminin artırılacağını söyledi.

  Hükümette oldukları 8 buçuk aylık dönemde tüm ülkede icraatlarla halkla buluştuklarını kaydeden Saner, ülke genelinde devam eden projeler olduğunu yatırımların süreceğini söyledi.

   Güzelyurt- Lefke yolunun bitirilmesi için bu ay itibariyle ihalenin tamamlanmasını beklediklerine işaret eden Saner, imzalanan 100 milyon Tllik ihale ile Anavatan’dan gelen suyun Kasım ayında Güzelyurt ovası ile buluşacağını belirtti.

   Saner, suyun Güzelyurt Ovasına ulaşmasıyla verimliliğin artacağını, Cypfruvex’te buna paralel çalışmaların yapılmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

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