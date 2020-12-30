Saner: Kreşler kapanmayacak

Başbakan Ersan Saner, salgın ve tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Ersan Saner, Covid-19’un son günlerde ciddi tırmanışa geçtiğini belirterek, bunun üzerine Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin yeni kararla aldığını söyledi.

Saner, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve İç İşeri Bakanı Kutlu Evren’in yanı sıra polis genel müdürü ile birlikte toplantı yaptıklarını ifade etti.

Alınan kararları uygun bulduklarına dikkat çeken Saner, Üst kurulun aldığı kararlara uyarak bu salgının üstesinden gelinebileceğini dile getirdi. Saner ayrıca kreşlerin bu süreçte kapanmayacağını vurguladı.