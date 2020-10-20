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Saner: "Kurultay tarihi yarın belirlenecek"

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, kurultay tarihinin yarın parti meclisinde karara bağlanacağını dile getirdi.

20 Ekim 2020 Salı 16:13
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Saner: "Kurultay tarihi yarın belirlenecek"

Ulusal Birlik Partisi Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi yarın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile ortaya çıkan durumu ele alacak.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“UBP Meclis grubu bu sabah toplanarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirmiş ve bu toplantıda Genel Başkanımız, Başbakan Sayın Ersin Tatar’ın ant içerek Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasıyla boşalacak Parti Başkanlığı için mümkün olan en kısa süre içinde seçim yapılması yönünde ağırlıklı bir görüş ortaya çıkmıştır.

Konu yarın saat 16.00’te Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda, saat 17.00’dan itibaren de Parti Meclisimizde değerlendirilecek ve Genel Başkanlık seçimimizin yapılacağı kesin Kurultay tarihimiz Parti Meclisimizde karara bağlanacaktır.

Ulusal Birlik Partisi sorumluluklarının bilincindedir. Ülkemiz bir salgın sürecinden geçmekte ve ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır.

Halkımız müsterih olsun. Bizler birlik-beraberlik içinde Kurultayımızı gerçekleştirecek ve ülkemize, halkımıza hizmete devam edeceğiz.”

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