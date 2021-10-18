Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a 6 ilçe ve 28 beldede, hem kurultaya hem de seçime hazır olduklarını vurgulayan Saner, “Kurultayı kazanacağım. UBP’lilerin sağduyusuna güveniyorum” dedi.

Saner, kurultaydan başkan olarak çıkacağına ve Ulusal Birlik Partisi’ni 2 ay sonra yapılacak erken seçimde tek başına iktidara taşıyacağına inandığını söyledi.

UBP gibi ülkenin en büyük siyasi partisinin genel başkanına, hem ülke, hem partililer hem de işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşların güven duyması gerektiğini belirten Saner, istikrarın önemini vurguladı.

Saner, “Parti yönetiminde istikrar olmalı, ülkede istikrar olmalı, ekonomide istikrar olmalı.. Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizde önce güven sonra istikrar olmalı, o yüzden güven ve istikrar önemli.. UBP’li kardeşlerim ne demek istediğimi gayet iyi anlamışlardır. Bundan fazla söze gerek yoktur. Güven yoksa hiçbir şey yoktur. Bunu en iyi onlar bilir” diye konuştu.





