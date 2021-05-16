Saner: ‘muhalefet komitelerde nisap sorunu yaratarak hükümet çalışmalarını engelliyor’ demiyorum”

Sosyal Medya

Başbakan Ersan Saner, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Ben, ‘muhalefet komitelerde nisap sorunu yaratarak hükümet çalışmalarını engelliyor’ demiyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Saner, konuya açıklık getirerek şunları söyledi:

“Benim dediğim şudur; Biz UBP olarak ülkenin çok zor günler yaşadığı bir dönemde, CTP VE HP sorumluluktan kaçarken bağımsızların desteği ile DP ve YDP ile hükümet kurarken iyi niyet göstererek Meclis İdari ve Sosyal İşler Komitesi ile Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’ndeki üyelikleri muhalefetteki 2 parti ile eşit sayıda bölüştük.

Bundan murat ettiğimiz, pandemi döneminden geçerken uzlaşı ile sorunlara çare aramaktı. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ise meclisteki oranlarımız nispetinde hakkımız olan sayı ile temsiliyet oranımızdaki sayımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.

Ama süreç içinde bizim iyi niyetimizin fayda sağlamadığını gördük. Söz konusu diğer 2 komitede çoğunlukta olmamamız önemli bazı yasaların çıkması ile seçim tarihi belirlenmesinde 27 milletvekilinin desteğine rağmen komitelerde hükümete sorun yaratılmaktadır. Bunu düzeltilmesi gerekir.

Diğer 2 komitedeki üye dağılımının da Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki gibi olması oranlarımız nispetinde hem hakkimiz hem de bir gerekliliktir. Ülke için doğru olan budur.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde bizim bir üye fazla olmamızın demokrasiye aykırı olmadığını bilerek evet diyen CTP ve HP’nin neden 2 komitede de benzer bir yapı oluşmasına karşı çıktıkları aşikardır...

Niyetleri, hükümetin iş yapmasını, yasa çıkarmasını engellemek, suyu bulandırmaktır. Hükümet olarak buna izin veremeyiz. Bu arada, 2018 yılında 4’lü koalisyon hükümeti kurulurken dönemin UBP Genel Başkanı Sayın Özgürgün’ün “hükümet elbette komitelerde fazla olur” anlayış ile CTP- HP- DP- TDP koalisyon hükümetine tüm komitelerde çoğunluk imkanı tanıdığını da yeri gelmişken hatırlatmakta fayda görüyorum.”