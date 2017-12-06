Saner: "Önceliğimiz çalışma yaşamını daha ileriye taşımak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ nı ziyaret ederek Bakanlığının son dönemde, çalışma yaşamıyla ilgili yapmış olduğu açılımları ve çalışmaları anlattı.

Bakanınlığının yaptığı ve son 20 gün içinde tanıttığı projelerden, üç tanesinin çalışma yaşamını ilgilendirdiğini anlatan Saner, projeleri paylaşmak adına Sanayi Odası yetkililerini ziyaret ettiğini söyledi.

Mayıs 2016 da göreve geldikten sonra çok zor durumda bir sosyal sigortalar kurumunu devraldıklarına dikkat çeken Saner; devraldıkları dönem kurumun 6 değişik bankada 26 değişik hesapta aylık ortalama %19 dan borç alıp emekli maaşı ödeyen bir durumda bulunduğunu söyledi.

Çalışma yaşamında göreve gelir gelmez kayıtdışı işçilikle ilgili almaları gereken önlemler olduğunu vurgulayan Saner, ülkede bulunan yabancı işgücünün dünyanın hiçbir yerinde olmayan yasal uygulamalara maruz kalmasını ve kayıt dışına düşen işçilerin doğrudan ülkeden ihraç edilerek bir daha ülkeye gelememesinin önemli bir problem olduğuna işaret etti. Saner, bu problemleri Bakanlık olarak teker teker ele aldıklarını ve kayıt dışı işçi çalıştırma cezasının 5 asgari ücret olması gibi konuları içeren yasaları yeniden düzenlediklerini belirterek yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçları Sanayi Odası yetkilileri ile paylaşmak istediklerini kaydetti.

Ülkenin en büyük problemi olan yerel işgücünün desteklenmesi ve ara eleman yetiştirilmesi ile ilgili 20 gün önce Bakanlığının bir teşvik programı hazırladığını dile getiren Saner, Bakanlık olarak en öncelikli amaçlarının çalışma yaşamını daha ileri noktaya taşımak olduğunu söyledi.

KKTC vatandaşı genç işsizlerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla teşvik programı hazırladıklarını kaydeden Saner, teşvik kapsamında, 18-35 yaş arası, ilk kez sigortaya kayıt olacak, genç işsizlere tam sosyal güvenlik desteği verildiğini ifade etti.

Teşvik programında kadınlara pozitif bir ayrımcılık uygulandığını ve öğrenim durumuna bakılmaksızın 60 ay teşvikten yararlanma imkanı tanındığını belirten Bakan Saner, meslek lisesi mezunlarına 60 ay, üniversite mezunu genç erkeklere 48 ay , lise mezunu gençlere ise 36 ay sosyal güvenlik desteği verildiğini ifade etti.

Kadınlara teşvikler konusunda hassas davrandıklarına vurgu yapan Saner, bunun sebebinin kadınların iş hayatına daha çok katılmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Meslek lisesi öğrencilerinin de desteklenmesi konusunda hassas olduklarını anlatan Saner; ara eleman yetiştirilmesi açısından sanayici ve işverenlere destek vermeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.