Saner: "Özel kanalların kapatılmaması için girişimlerimiz devam ediyor"

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu kararlarının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

SANER ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Bu konuda girişimlerimiz devam ediyor. Kanalların kapatılmasının sebebi ücretlerin ödenmemesinden kaynaklanmaktadır. Kanallların kendisine ait olan ücretlerin ödenmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu konuda da çalışmamız devam etmektedir. Bu konu içinde elimizden geleni yapıyoruz. Bu rakam 2018'den gelen bir takım borçların halen daha ödenmemesinden kaynaklanmaktadır. Maliye Bakanlığımız bu konuda kaynak yaratmak için çok ciddi bir çaba sarfetmektedir."