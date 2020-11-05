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Saner Özgürgün'e seslendi: Gelmenizden onur duyarız

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Hüseyin Özgürgün’ün en kısa sürede ülkeye dönmesini istedi.

05 Kasım 2020 Perşembe 15:53
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Saner Özgürgün'e seslendi: Gelmenizden onur duyarız

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Hüseyin Özgürgün’ün en kısa sürede ülkeye dönmesini istedi

Saner, Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada Hüseyin Özgürgün'ün adaya gelmesinden onur duyacağını söyledi.

Özgürgün’ün ülkeye gelip gelmemesi ile ilgili henüz bilgi sahibi olmadığını ifade eden Saner, "Bizim başkanlığımızı yaptı. Kabinesinde çalıştım.Bu ülkeyi seven ve ülke için başarılı çalışmaşlar bir isim. Gelmesi bizi onurlandırır" dedi

Saner sözlerini, "Umarım en kısa sürede döner ve ülkeye hizmet etmeye devam eder" diyerek tamamladı.

İŞTE SANER'İN GÜNDEM KIBRIS'A ÖZEL AÇIKLAMASI:

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