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Ali Pilli görevden alındı!
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Saner: "Pilli yoruldu!"

Başbakan Ersan Saner, BRT canlı yayınında açıklama yapıyor.

20 Şubat 2021 Cumartesi 17:41
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Saner: "Pilli yoruldu!"

ÖZEL HABER / BAHAR SANCAR

Başbakan Ersan Saner, Ali Pilli’nin neden görevden alındığını açıkladı.

Saner, “UBP’nin 21 milletvekili mevcut. Bu vekiller her görevi yapabilir. Bugün itibariyle Ali Pilli’nin çalışmalarından kendisiyle çalıştığım süre içerisinde memnun olmadığımı söyleyemem. Ancak Ali Pilli’de yorgunluk var. Aşı konusunda da son günlerde tartışma var. Bu çerçevede Ali beyin biraz istirahat etmesinin daha iyi olduğunu düşündüm” dedi.

Saner, “Aşı konusunda tam istediğimiz yöntemi izleyemediğimizi ifade edebilirim. Hükümet olarak daha istikralı olmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Son Güncelleme: 20.02.2021 18:46
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