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Saner, Rum yönetimini saldırılar karşısında caydırıcı tavır almaya davet etti.

Saner, Limasol’da cami duvarına yapılan saldırıyı kınadı.

25 Mart 2021 Perşembe 21:38
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Saner, Rum yönetimini saldırılar karşısında caydırıcı tavır almaya davet etti.

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Rum kesiminde Limasol’da bulunan bir cami duvarına Yunanistan bayrakları çizilerek, “Bütün Türkler ölün” yazıları yazıldığını üzülerek öğrendiğini belirterek, camiye yapılan saldırıyı ve ırkçı tutumu kınadı.

Başbakan Ersan Saner, yapılanın provakasyon olduğunu ve kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, Kıbrıs Rum yönetiminin, olayın faillerini bulup adalet önüne çıkartması gerektiğini söyledi. Başbakan Saner, “Suçlular cezasız kalmamalı” dedi.

Güney Kıbrıs’ta daha önce camilere yapılan çeşitli saldırıların ve Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıs Türklerine yönelik ırkçı saldırıların hiç birinin faillerinin bulunmadığını ve tüm saldırıların cezasız kaldığına işaret eden Başbakan Saner, “Rum hükümeti bu kadar mı aciz; bu tür saldırıların faillerini bir türlü bulup da adalet önüne çıkaramıyor. Suçluların bulunup, cezalandırılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Başbakan Ersan Saner, Rum yönetimini saldırılar karşısında caydırıcı tavır almaya davet etti.

Anahtar Kelimeler:
SanerLimasol
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