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Saner: Sendikacılıkla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunulmasını sineye çekmeyeceğiz

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, “KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in kendi Devleti’nin Cumhurbaşkanı’nı Rum lidere şikayet etmesinin tam bir akıl tutulması olduğunu” belirtti.

03 Kasım 2020 Salı 15:46
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Saner: Sendikacılıkla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunulmasını sineye çekmeyeceğiz

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, “Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in kendi Devleti’nin Cumhurbaşkanı’nı Rum lidere şikayet etmesinin tam bir akıl tutulması olduğunu” belirtti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Saner, “Ulusal Birlik Partisi olarak Devlet, millet zararına, sendikacılıkla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunulmasını, açıklamalar yapılmasını asla sineye çekmeyeceklerini ve önlenmesi için gereken yasal düzenlemelerle ilgili adımlar atacaklarını” vurguladı.

UBP Başkan Vekili Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, yani adında Türk sendikası olduğu yazan bir kuruluşumuzun Genel Sekreteri olan Şener Elcil’in Rum lider Nikos Anastasidis’e bir basın bildirisi ile seslenmesi ve kendi Devleti’nin Cumhurbaşkanı şikayet etmesi tam bir akıl tutulmasıdır.

Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs’ı Yunan yapmaya yeminli azılı bir EOKACI olduğunu, Rum okullarında EOKA tarihinin okutulmasın onun izin verdiğini, Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliğini, güvenliğini, toprak ve mülkiyet konularındaki haklarını hiçe saydığını unutan Elcil’in kalkıp da gerçek dışı iddialarla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Rum liderine şikayet etmesi Ulusal Birlik Partisi tarafından asla sineye çekilmeyecek. 

UBP, “Devlet’in milletin zararına asla sendikacılıkla bağdaşmayan, faaliyetlerde bulunulmasını önlemek için gereken yasal düzenlemelerle ilgili adımlar atacaktır.”

Kıbrıs Türk Halkı bugünlere kolay gelmemiştir. Devletimiz bizim, egemenliğimizin, güvenliğimizin ta kendisidir. Türkiye bizim can ve mal güvenliğimizin, egemenliğimizin garantörüdür.

Kıbrıs Türk halkını ortak olduğu Devlet’te silah zoru ile atan Rumlardır. Kıbrıs Türk tarafının birçok Birleşmiş Milletler önerisine olur vermesine rağmen Crans Montana’daki son görüşmeler dahil bütün anlaşamaya varılması umutlarını ortadan kaldıran Rum tarafıdır.

Şener Elcil gerçek dışı iddialarla Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na saldıracağına Rum liderliğini doğu yola davet etmeliydi.

Eğer yapmıyor veya yapamıyorsa bilmelidir ki bu halkın çok geniş kesimi asla emellerine ulaşmasına izin vermeyecektir.”

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