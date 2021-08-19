Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Sarhoş adam çocukları dövdü
Sarhoş adam çocukları dövdü
Flaş Haber
Lefkoşa'da ani ölüm!
Kapat

Saner: Sigorta prim desteği devam edecek

Devletin sigorta prim desteğinin devam edeceği açıklandı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 21:56
106 Okunma
Saner: Sigorta prim desteği devam edecek

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’le Devletin sosyal sigorta primlerine desteğinin nasıl devam edeceği konusunda hemen bir çalışma yapılması için görüş birliğine vardıklarını açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Saner hükümetin pandemi nedeniyle uzun bir süredir iş dünyasının sigorta primlerine destek sağlandığı belirtilerek, bu destek önümüzdeki süreçte de yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak içeriğe uygun olarak devam ettirileceği açıklandı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’le Devletin sosyal sigorta primlerine desteğinin nasıl devam edeceği konusunda hemen bir çalışma yapılması konusunda görüş birliğine varıldığı ifade edilen açıklamada, ekonomik Örgütlerle hükümetimiz arasında yapılacak çalışma sonuçlandıktan sonra önümüzdeki aylarda Devletin özel sektöre prim desteğinin devam edileceği kaydedildi. Açıklamada, “Dolayısı iş dünyamızı bu çalışma tamamlanıncaya dek gereğini yapmaya davet eder, herkese sağlık ve başarılar dilerim” ifadelerine de yer verildi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’de vaka sayıları yeniden yükseliyor
İngiltere’de vaka sayıları yeniden yükseliyor
“Hükümet"in bir an önce gitmesini sağlamaktan başka bir görev kalmadı”
“Hükümet"in bir an önce gitmesini sağlamaktan başka bir görev kalmadı”
Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesine, 7 ayda 569 başvuru yapıldı!
Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesine, 7 ayda 569 başvuru yapıldı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim