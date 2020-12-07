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Saner: Son aşamadayız

UBP Genel Başkan vekili Ersan Saner üç partinin katıldığı toplantı sonrası açıklama yaptı. Saner açıklamasında, üç partinin de görüşmeleri son noktaya taşıdıklarını açıkladı. Saner 2021 Ekim ayında erken seçim içim üç partinin de uzlaştığını belirtti.

07 Aralık 2020 Pazartesi 18:54
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Saner: Son aşamadayız

UBP Genel Başkan vekili Ersan Saner üç partinin (DP, YDP, UBP) katıldığı toplantı sonrası açıklama yaptı.

Saner açıklamasında, üç partinin de görüşmeleri son noktaya taşıdıklarını açıkladı.

Partilerin kendi içlerinde son bir değerlendirme yapacaklarını açıklayan Saner, üç partinin de tek amacının halka hizmet verecek bir hükümet kurulması olduğunu vurguladı.

Saner, herkesin uygun görmesi durumunda yarı bakanlar kurulunun oluşması için koşulların olgunlaşacağını belirtti.

Üç parti de Ekim 2021’de erken seçim için uzlaştı.

Son Güncelleme: 07.12.2020 19:56
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