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SANER: “SON SANİYEYE KADAR ŞARTLARI ZORLAYACAĞIM”

19 Kasım 2020 Perşembe 11:24
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SANER: “SON SANİYEYE KADAR ŞARTLARI ZORLAYACAĞIM”

Hükümet kurma görevi alan UBP Başkan Vekili Ersan Saner BRT’de telefon aracılığıyla canlı yayına katıldı, yaşanılan süreçle ilgili bilgiler verdi.

“Bugün masada ne var” sorusunu yanıtlayan Saner, “Dün öğlen başka bir noktadayken akşama başka bir noktaya evrildik” dedi.

“Halkı “Anlaşma olamıyor” kaygısına kaptırmak istemediğimizden çok fazla basına konuşmak istemiyorum” diyen Saner, çalışmaların süreceğini söyledi.

Erken seçim tarihi konusuna ilişkin de bilgiler veren Saner, “UBP erken seçimden çekinmez ama ülkenin şu anda bir erken seçime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bizim tün gayretimiz ülkeyi erken seçime götürmemektir. Ama tüm çalışmalarımıza rağmen bir çözüm bulunamazsa erken seçimden de kaçmayız” dedi.

Ekonominin ortada olduğunu söyleyen Saner, böylesi bir durumda bir erken seçime ihtiyaç olmadığını ama gerekirse de erken seçime gidileceğini aktardı.

Olmazsa görev CTP'ye Saner, kendisinin hükümeti kuramaması durumunda görevi ana muhalefet CTP'ye vereceğini düşündüğünü sözlerine ekledi. Saner'in hükümeti kurmakla ilgili 15 günlük süresi cumartesi gün dolacak.

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