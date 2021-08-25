Saner: Sonuç odaklı çalışılması için komiteler kurulacak

Başbakan Ersan Saner, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu’nun Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği yetkilileri ile görüştüğü toplantı saat 16.00’da Başbakanlık Şeref Salonu’nda başlamıştı.

Yaklaşık üç saat süren toplantının ardından açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, toplantıda ekonomik örgütlerin piyasada yaşanan sıkıntılar hakkında kendilerine bilgi aktardığını ve sıkıntıların aşılması için neler yapılabileceğinin ele alındığını belirtti.

“AŞISIZ ÖĞRENCİLER AŞILARINI BURADA YAPTIRACAK”

Saner, Ticaret Odası ile Otelciler Birliği’nin eğitim ve turizm sektörlerinin ayağa kaldırılmasına yönelik görüşlerini dinlediklerini aktararak, Hükümetin bu sektörlerin aşılanması için 23 Aralık 2020’den itibaren irade ortaya koyduğunu belirtti. Toplumun aşılanarak bağışıklık kazanmasının ve ekonomik aktivitelerini yürütürken dışarıdan gelenlerden etkilenmesinin minumuma inmesinin en büyük hedefleri olduğunu söyleyen Saner, söz konusu iki sektörün aşılandığını vurguladı.

ÜLKELERDEN GELECEK ÖĞRENCİLER İÇİN 45 BİN DOZ AŞI AYRILDI

Ülkeye yükseköğrenim için gelecek 3. Dünya ülkesi vatandaşlarının KKTC’de aşılanacağını ve bunun için 45 bin doz aşı ayrıldığını örgütlere bildirdiklerini belirten Saner, “Eğitim sektöründe ortaya koyduğumuz bu kararları, ülkeye gelecek aşılı veya aşısız gençlerin ülkede nasıl ikamet edecekleriyle ilgili kuralları dün Bakanlar Kurulu toplantımızda Milli Eğitim ve Kültür Bakanımız ayrıntılı olarak anlattı. Aşılı gelecek öğrenciler hiçbir sıkıntı yaşamadan devam edecek. Aşısızlar da aşılarını burada yaptıracak ve Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kurallara göre, geldikleri ülkenin renklerine göre karantina sürelerini tamamlayarak ülkeye ciddi bir ivme kazandıracağını kendileriyle paylaştık” şeklinde konuştu.

“YÜZYÜZE EĞİTİM EYLÜL’DE MUTLAK SÜRETLE BAŞLAYACAK”

Yüzyüze eğitimin Eylül’de mutlak süretle başlayacağını da örgütlerle paylaştığını kaydeden Saner, örgütlerin ise yüz yüze eğitimin başlayacağının ve ülkeye gelecek ve ülkede aşılanması planlanan öğrencilerin duyurusunun üniversitelerin sayfalarından yapılmasını talep ettiğini, kendilerinin de bu talebi olumlu karşılayarak Eğitim Bakanı’na gerekli talimatı verdiğini aktardı.

Saner, turizmde çift aşılı herkesin ülkeyi rahatça ziyaret edebileceğini anlatarak, sadece “kırmızı” ülkelerden gelecek kişilerin karantinaya tabii tutulacağını da örgütlere aktardığını belirtti.

“ERCAN HAVAALANI’NDAN GELEN YOLCULARIN YÜZDE 80’İ AŞILI”

Ercan Havaalanı’ndan gelen yolcuların yüzde 80’inin aşılı olduğu bilgisini veren Saner, aşısız yüzde 20 yolcu ile alakalı yaşanan sıkıntıların aşılması konusunda Otelciler Birliği’nin bazı önerileri olduğunu ve bu konuda ne gibi esneklikler sağlanabileceğinin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından ele alınması için kendisinin girişim yapacağını kaydetti.

“SEFER SAYILARININ ARTMASI İÇİN YENİ TALEP VARSA DEĞERLENDİRİLEBİLİR”

Saner, “Öğrencilerin gelişleri için sefer sayılarının artırtılmasıyla ilgili talebin önceden karşılandığını ancak sefer sayılarının artması için yeni talep varsa bunun da rahatlıkla değerlendirilebileceğini söyledik. Ülkeye girişte kırmızı ülkelerden gelecek öğrencilerle ilgili Eğitim Bakanına direktif verdim. Eğitim Bakanımız kırmızı ülkelerle ilgili tekrardan değerlendirme yapacak. Bu konuda hassasiyetle durulacak. Bakanlık kırmızı ülkelerle ilgili yeni değerlendirme yapacak” ifadelerini kullandı.

ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK

Asgari ücret ve bankalara borcu olan esnaflarla ilgili konunun da görüşüldüğünü aktaran Saner, bankalara borcu olan işletme sahiplerinin borçlarının ödenmesi için hükümetle ortak bir çalışma grubu kurulması için adım atılacağını, çalışma grubundan çıkacak görüşlerin ise Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğini belirtti.

“ASKERİ BÖLGE CİVARINDA KONUT VEYA İŞYERİ SATIŞLARINDAKİ ENGELLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE OLUMLU BAKIYORUZ”

“Müteahhitler Birliği’nin üzerinde durduğu şu anda kullanılmayan ve askeri bölge veya askeri yasak bölge olarak görünen noktaların civarında konut veya işyeri satışlarındaki engellerin değerlendirilmesi konusuna olumlu baktığımızı ilettik” diyen Saner bu konuyu güvenlik güçleri ile görüşeceklerini bildirdi.

KOMİTELER KURULACAK

Tüm ekonomik örgütlerin ortaya koyduğu görüşlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve sonuç odaklı çalışılması için için Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında komiteler kurulacağını ve bu komitelerin bu hafta çalışmaya başlayacağını söyleyen Saner, toplantıda ayrıca asgari ücret ve İstihdam Destek Fonu’nda biriken paranın küçük ölçekli işletmelere nasıl kullandırılacağına dair görüşlerini de aktardıklarını söyledi.

“TURİZMİN ÖNÜNÜN AÇILMASI İÇİN KARAR ALMAKTAN İMTİNA ETMEYECEĞİZ”

“Başta esnafımıza bu desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Turizmin önünün açılması için her türlü kararı almaktan hiçbir şekilde imtina etmeyeceğiz” diyen Saner, ekonomik örgütlerle gerçekleşen toplantının olumlu geçtiğini sözlerine ekledi.





