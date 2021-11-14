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Saner: Sucuoğlu makamın arkasına saklanıp adaleti engelliyor

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa milletvekili Ersan Saner, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu softa şaşırtması yapmaktan vazgeçip bir an önce polise ifade vermeye davet etti. Saner açıklamasında şunları kaydetti: “ Sayın Faiz Sucuoğlu’nun dün basında çıkan röpörtajını üzülerek okuduğumu ifade etmek istiyorum.

14 Kasım 2021 Pazar 15:48
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Saner: Sucuoğlu makamın arkasına saklanıp adaleti engelliyor
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Ben Sayın Faiz Sucuoğlu’nun, her fırsatta Polisimize ifade vermesi gerektiğini savundum. Neden? Adaletin tecellisi için.

Hele de Başbakanlık makamına oturan birisinin halen polise ifade vermemesi bulunduğu makama yakışmayan bir davranıştır.

Ulusal Birlik Partisi’ne zarar vermeme adına, uzun süredir bu konuda çağrı yapmadım.

Meclise giderek hükümete de güvenoyu verdim. Sanırım bu, UBP’ye ve tabanımıza karşı sorumluluklarımın bilincinde olduğumun en önemli göstergesidir.

Ama benim, eski bir Başbakan olarak da uğradığım şantaj ve komplo sonrası adaletin yerine gelmesi için ortaya bir çaba koymam da yanlış anlaşılmamalı.

Faiz Sucuoğlu, kurultay sonrası Pazartesi günü gidip polise ifade vereceğini kendisi özgür iradesi ile söylemesine ve aradan onbeş gün geçmiş olmasına rağmen henüz polise gidip ifade vermemiştir. Sayın Sucuoğlu dokunulmazlığını adaletlin yerini bulmasının önüne bir set olarak çekmiştir. Neyi gizliyor?

Gazeteci Rasıh Reşat’a yaptığı açıklama ise tamamen bir softa şaşırtmasıdır.

Faiz Sucuoğlu  hem dokunulmazlık zırhının hem de Başbakanlık makamının arkasına saklanıyor. Yakışmadı.

Başbakan olduğum sürede de makamımı kullanmadım. Adalete güvendim.

Uğradığım bir komplo karşısında ciddi bir bedel ödedim. Belki de daha ödeyeceğim. Buna rağmen sonuna kadar adalete ve yargıya sığınmaya devam edeceğim. Sonucu ne olursa olsun bu adalet kavgasını vereceğim.

Polis Genel Müdürlüğümüze sonuna kadar güveniyorum. Çok şükür,  herhangi bir depresyon içerisinde de değilim. Ne istediğimi ne söylediğimi, kimin ne yapmaya çalıştığını biliyorum.

Umarım Faiz Sucuoğlu da boş lafların arkasına saklanmaktan softa şaşırtması yapma gayretinden vazgeçer ve polisimizin çağrısına uyarak ifadesini verir, adalete yardımcı olur.

Ben , Partime karşı, Faiz Sucuoğlu’na rağmen tüm sorumluluklarımı yerine getirmeye devam edeceğim, güvenoyu verdiğim gibi, nisap sorunu  da yaşatmayacağım. Ancak unutulmamalıdır ki Ersan Saner güven oyunu Faiz Sucuoğlu’na değil UBP hükümetine ve kadrosundaki bakan arkadaşlarına vermiştir.

Ancak adalet mücadelemden de asla bir adım geri atmayacağım.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiErsan SanerFaiz Sucuoğlu
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