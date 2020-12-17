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SANER “SURİYELİ MUHAMMED AİLESİNE KAVUŞTU”YU SEÇTİ

Başbakan Ersan Saner, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

17 Aralık 2020 Perşembe 09:36
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SANER “SURİYELİ MUHAMMED AİLESİNE KAVUŞTU”YU SEÇTİ

Başbakan Ersan Saner, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başbakan Saner, oylama hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.

Saner, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", "spor" kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz Pateni zarafeti", haber kategorisinde de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafına oy verdi.

Saner, sporda hem aklın hem de fiziğin ürünü olan ve insan figürlerinin hoş bir şekilde kullanıldığı buz pateninin kendisini hayat boyu etkilediğini, bu yüzden o fotoğrafa oy verdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bu yıl dünyayı kasıp kavurduğunu ve bu yüzden virüs konulu bir fotoğraf seçtiğini de kaydeden Saner, "Fotoğrafların temaları çok güzel, birini diğerinden ayırmak için seçmekte zorlanıyorsunuz. Ben seçerken mesleğimin bana verdiği ilhamdan dolayı yıllık olayları değerlendirdiğimi söylemek istiyorum." dedi.

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