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Saner: Tanıtım amaçlı yapılacak, seyirci olmayacak

Başbakan Ersan Saner, mecliste yaptığı konuşmasında ülkedeki eleştirilere karşı herkesin hoşgörülü olduğunu, kendisinin de politikaya girdi gireli bir çok eleştiriye maruz kaldığını anlattı. 

29 Mart 2021 Pazartesi 15:47
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Saner: Tanıtım amaçlı yapılacak, seyirci olmayacak

“CUMHURBAŞKANI TATAR’I 5+BM ÖNCESİ MECLİS’E DAVET ETME ARZUSUNDAYIZ”
Öte yandan yapılan eleştirilerin de bir sınırı olması gerektiğini düşündüğünü, siyasilerin ailelerinin olduğunun da unutulmaması gerektiğini söyleyen Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 5+BM öncesi Meclis’e davet etme arzusunda olduklarını anlattı. 
Bugün ifade edilen birçok konunun Cumhurbaşkanı Tatar tarafından cevaplanması gereken hususlar olduğunu söyleyen Saner, o toplantıda bu soruların kendisine yöneltilebileceğini anlattı. 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde UBP’nin iki egemen devlet görüşünü ortaya koyduğunu ve Cumhurbaşkanının bu çerçevede seçildiğini anlatan Saner, UBP olarak, 5+BM konusunda, Cumhurbaşkanı Tatar’la aynı görüşte olduklarını da ifade etti. 
İki egemen eşit devlet dışında tüm çözüm modellerinin bugüne kadar ciddi zaman kaybı yarattığı düşüncesinde olduklarını anlatan Saner, toplumdan da bu yönde destek alarak seçildiklerini anlattı. 
Müzisyenlerin kapatmayla oluşan gelir kaybı nedeniyle yapılan ödemelere işaret eden Saner, bunun daha fazla olmasını dilediklerini ancak maaş ödemek için bile borçlanılan bir durumda olunduğuna işaret etti. 
“FİLM GALASI PANDEMİ KURALLARI ÇERÇEVESİNDE, TANITIM AMAÇLI YAPILACAK, SEYİRCİ OLMAYACAK”
Film galası konusuna da yanıt veren Saner, kamu sınavlarının yapılmasının sağlandığını, restoranların belirli şartlarda çalışmasına izin verildiğini, HP kurultayının yapıldığını, pandemi hastanesinin açılışının yapıldığını, Meclis toplantılarının sürdüğünü belirterek film galasının da pandemi kuralları çerçevesinde, tamamen tanıtım amaçlı yapılacağını kaydetti, seyirci olmayacağını anlattı. 
Galaya kaç kişinin katılacağının henüz bilinmediğini söyleyen Saner, bu hafta alınan kararlarla sanatçıların prova yapmasına da izin verildiğini kaydetti. 

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