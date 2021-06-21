Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Altın Hırsızları Teminata Bağlandı
Altın Hırsızları Teminata Bağlandı
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
"Sizi öldüreceğim"
"Sizi öldüreceğim"
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Ekmek teknesini ateşe verdiler

Saner: Taşınmaz Mal Komisyonu'na 344 civarında başvuru yapıldı

Başbakan Ersan Saner, Taşınmaz Mal Komisyonu'na 344 civarında başvuru olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, 3 bin kadar Rum’un başvuru yapmasına imkan sağlanacağını söylemek istediğini açıkladı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 18:33
118 Okunma
Saner: Taşınmaz Mal Komisyonu'na 344 civarında başvuru yapıldı

Başbakan Ersan Saner, geçmişte asgari ücretin oybirliğiyle belirlendiği dönemde Özyiğit’in yine açlık sınırı altında olunduğunu belirttiğini hatırlatarak, kendilerinin ne yaptığının farkında olduğunu söyledi.

Maraş bölgesinde AB projesi olarak projelendirilen kanalizasyon altyapısının zaten çoğu yerde çalışmadığını, Kapalı Maraş ve açık Maraş ayrımı gözetmeden açıklama yaptığını söyledi.

Sosyal konut konusunda kendisinin de TOKİ’yle görüştüğünü ,en önemlisi kaynak sorunu olduğunu kaydeden Saner, Taşınmaz Mal Komisyonuna 344 civarında başvuru olduğunu, cumhurbaşkanının 3 bin kadar Rum’un başvuru yapmasına imkan sağlanacağını söylemek istediğini belirtti.

İHA, SİHA’larla ilgili bir adım atılacaksa açıklama yapılacağını, kendisine bu konuda bir talep gelmediğini ifade eden Saner,  500 bin aşı hedefinin de neredeyse gerçekleştiğini belirterek, “sağlıktaki başarıyı ekonomik alana yaymak için adım atılacağını” kaydetti.

Mevcut aşılarla eğitim ve turizm sektörünün öncelikli olarak aşılandığını, böylece  eylülde yüz yüze eğitimin hayata geçeceğini kaydeden Saner, hayat pahalılığının bu aydan itibaren yansıyacağını, Adalı konusundaki duruşlarının ise  ilkesel bir duruş olduğunu vurguladı.

Saner, ilahiyat okullarıyla ilgili yorum yapmak zorunda olmadığını, öneriyi sunan Atun’la gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirtti.

Başbakan Saner, Taşınmaz Mal Komisyonu üyeleriyle ilgili çalışmanın son aşamaya geldiğini de belirtti.

Son Güncelleme: 21.06.2021 23:37
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersan Saner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavoğlu: Türkiye Cumhuriyeti'ne çok çok teşekkürler, minnettarız!
Manavoğlu: Türkiye Cumhuriyeti'ne çok çok teşekkürler, minnettarız!
Başbakan Ersan Saner, aşılar için Türkiye'ye teşekkür etti
Başbakan Ersan Saner, aşılar için Türkiye'ye teşekkür etti
Türkiye'den 50 bin doz aşı daha geldi
Türkiye'den 50 bin doz aşı daha geldi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim