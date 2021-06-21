Saner: Taşınmaz Mal Komisyonu'na 344 civarında başvuru yapıldı

Başbakan Ersan Saner, geçmişte asgari ücretin oybirliğiyle belirlendiği dönemde Özyiğit’in yine açlık sınırı altında olunduğunu belirttiğini hatırlatarak, kendilerinin ne yaptığının farkında olduğunu söyledi.

Maraş bölgesinde AB projesi olarak projelendirilen kanalizasyon altyapısının zaten çoğu yerde çalışmadığını, Kapalı Maraş ve açık Maraş ayrımı gözetmeden açıklama yaptığını söyledi.

Sosyal konut konusunda kendisinin de TOKİ’yle görüştüğünü ,en önemlisi kaynak sorunu olduğunu kaydeden Saner, Taşınmaz Mal Komisyonuna 344 civarında başvuru olduğunu, cumhurbaşkanının 3 bin kadar Rum’un başvuru yapmasına imkan sağlanacağını söylemek istediğini belirtti.

İHA, SİHA’larla ilgili bir adım atılacaksa açıklama yapılacağını, kendisine bu konuda bir talep gelmediğini ifade eden Saner, 500 bin aşı hedefinin de neredeyse gerçekleştiğini belirterek, “sağlıktaki başarıyı ekonomik alana yaymak için adım atılacağını” kaydetti.

Mevcut aşılarla eğitim ve turizm sektörünün öncelikli olarak aşılandığını, böylece eylülde yüz yüze eğitimin hayata geçeceğini kaydeden Saner, hayat pahalılığının bu aydan itibaren yansıyacağını, Adalı konusundaki duruşlarının ise ilkesel bir duruş olduğunu vurguladı.

Saner, ilahiyat okullarıyla ilgili yorum yapmak zorunda olmadığını, öneriyi sunan Atun’la gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirtti.

Başbakan Saner, Taşınmaz Mal Komisyonu üyeleriyle ilgili çalışmanın son aşamaya geldiğini de belirtti.