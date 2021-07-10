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Saner: Trafikte altyapı kadar eğitim de önemli

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Başbakan Ersan Saner, trafikte altyapı kadar eğitimin de büyük önemi olduğunu belirterek uzun yıllardır yapımı tamamlanmayan bölünmüş yolları bitirmeye başladıklarını söyledi.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:02
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Saner: Trafikte altyapı kadar eğitim de önemli

Saner, Şoför Okullar ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi (ŞOKYAK) Başkanı Barış Tilki ve yönetim kurulu üyelerini Başbakanlık’ta kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Ersan Saner, hükümetin etkin bir şekilde yürüttüğü Covid 19 önlemleriyle sürecin ilk günden başarı ile yürütüldüğünü, son günlerde görülen vaka artışına karşı da temkinli olmaya devam edeceklerini söyledi.

“TRAFİKTE ALTYAPI KADAR EĞİTİM DE ÖNEMLİ”

Trafikte altyapı kadar eğitimin de büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Saner, uzun yıllardır yapımı tamamlanmayan bölünmüş yolları bitirmeye başladıklarını kaydetti.

“BÖLÜNMÜŞ YOLLARI ARTIRIYORUZ ÇÜNKÜ BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA KAZA ORANI ÇOK DÜŞÜKTÜR”

Başbakan Ersan Saner şöyle konuştu:

“Projelerin hayata geçeceğini göstermesi açısından bir benzetme yaparak ülkemiz şantiyeye dönecek demiştik. Öncelikle Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile yol standartlarının geliştirilmesi ana hedeflerimiz arasındadır. Bölünmüş yolları artırıyoruz. Çünkü bölünmüş yollarda kaza oranı çok düşüktür. Bir başka değişle yolları bölüyoruz ama kalpleri birleştiriyoruz. Yolların bölünse de ve emniyet tedbirleri alınsa da aracı kullanan kişilerin eğitimli olması gerekmektedir. Kazaların çoğunun sürücü hatasından kaynaklanmaktadır. Sürücünün araç kullanırken ve seyir halindeyken uyması gereken kurallar ve koşullarda şoför okullarının çok büyük rol üstlendiğinin bilincindeyiz. Bu bağlamda eğitimin önemi çok büyüktür.”

Trafikteki eğitime her zaman destek olacaklarının altını çizen Başbakan Ersan Saner, hükümet olarak her zaman gerekli desteği vereceklerini kaydetti.

ŞOKYAK Başkanı Barış Tilki de, şoför okullarının 2019 yılında ilk kez kooperatifleşme yoluna gittiğini belirterek, bunun amacının salgın döneminde giderlerin azalması yanında kurumsal bir yapıya kavuşturulması olduğunu söyledi.

Şoför okulları olarak eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Tilki, kurumsallaşmaları konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Başbakan Ersan Saner’in Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yaptığı dönemde katkılarının yadsınamayacağına vurgu yapan Barış Tilki, eğitim ve trafik alanlarında hükümetle iş birliği yapmak istediklerini ifade etti.

Hükümetin ve sağlık çalışanlarının Covid-19 salgınındaki başarısının takdire şayan olduğunu kaydeden Tilki, “Anavatan Türkiye ile çalışmaların devamı bir elzemdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye yaptığı maddi ve manevi yardımlardan dolayı şükranlarımızı sunarız. Türkiye bizim olmazsa olmazımızdır. Turizm, ekonomi ve sağlıkta daha iyi seviyelere gelmeyi arzuluyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 10.07.2021 16:13
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