Saner: Türk düşmanı ELAM’ın milletvekili sayısını yüzde yüz artırmıştır

Başbakan Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“Güney Kıbrıs’ta Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinin sonuçları Kıbrıs konusu ile ilgili herkesçe dikkatle incelenmelidir.

Ortaya çıkan sonuçlara göre, Rum parlamento seçimlerinde aşırı sağcı, Türk düşmanı ELAM’ın milletvekili sayısını yüzde yüz artırmıştır.

Dikkati çeken bir başka nokta ise seçime katılan tüm partilerin Türk askerinin Kıbrıs’tan tamamen çekilmesi, Türkiye’nin Kıbrıs’a gerektiğinde tek yanlı askeri müdahalede bulunma hakkının ortadan kaldırılması, bir kısım KKTC vatandaşının, Kıbrıs’tan çıkarılması, bir anlaşma halinde talep eden tüm Rumlara Kuzey Kıbrıs’a dönme hakkı verilmesi, önemli miktarda KKTC toprağının Rumlara bırakılması noktalarında birleşmeleridir.

Bu da nasıl bir zihniyetle karşı karşıya bulunulduğunu göstermesi bakımından herkesçe iyi değerlendirilmesi gereken bir olgudur.

Cumhurbaşkanı Tatar ve hükümetimizin Rumların tutumu nedeniyle artık Kıbrıs’ta federal bir çözüm olmayacağı yönündeki saptamasının ne denli doğru ve egemen eşitlik temelinde çözüm politikasının ne ne denli zamana uygun isabetli bir politika olduğu Rum seçim sonuçları ile teyit edilmiştir.

Dolayısıyla bizler, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliğini, hakkı, hukukuyla uluslararası camiada yer alması zamanının geldiğini dünyaya haykırmaya devam edeceğiz.

Dileriz, BM Güvenlik Konseyi ve AB bu gerçeği bir an önce anlar ve Kıbrıs’la bölgede barışın, anlaşmanın yolunu açar”