Saner: "Türkiye'den iki gemi geliyor, havadan izliyoruz”

Suriye’deki bir elektrik santralinden Akdeniz’e sızan 15 bin ton akaryakıt konusunda açıklamalarda bulunan Başbakan Ersan Saner, büyük bir tehlike altında olunduğunu, durumun takibinin yapıldığını açıkladı. Ülkedeki tüm imkanların seferber edildiğini ifade eden Saner, Türkiye’den de 2 geminin yol çıktığını, Cuma günü bölgede olmalarının planlandığını belirtti.

Acil Afet kriz Komitesi ile olayın takip edildiğini kaydeden Saner, TC’den de teknik ve lojistik destek alındığını belirtti, tedbirlerin en üst düzeyde tutulma maksadı ile toplantıların sürdüğünü anlattı.

Saner, şöyle devam etti:

“Elimizdeki mevcut bariyerlerin tespiti yapıldı, bize bağlı şirketlerdeki birtakım römorkları bölgeye sevk ettik. KT Petrolleri, Alpet, AKSA’ya ait gemiler de bölgeye sevk edildi. KIB-TEK’e ait bariyerler de bölgeye sevk ediliyor. Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti şirketi, TC’den gelen heyetlerle istişareler sürüyor.

Bu temizliğin yapılması kolay değil. TC’den gelecek olan iki gemi de yola çıktı, Cuma günü bölgede olacakları planlanıyor.

Çevre Bakanı, personellerimiz şu an bölgede. Olayı çok yakinen takip ediyoruz. Havadan yapılan incelemelerde de mevcut akaryakıtın gelişini an be an takip ediyoruz.” dedi.