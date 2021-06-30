Saner: “Türkiye’den 190 milyon TL kaynak aktarıldı”

Başbakan Saner, Mart 2020 tarihinden itibaren ülkeyi etkisi altına alan Koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda da bulunarak, Türkiye’den 340 bin doz aşı geldiğini ve düzenli gelmeye devam edeceğini aktardı.

Saner, Temmuz ayının sonuna kadar halkın yüzde 70’inin aşılanmış olacağını da dile getirdi.

Saner, şöyle konuştu:

“Toplam da 100 milyon ihaleler için, 90 milyon TL hibe katkıları için harcayacağımız 190 milyon TL’lik kaynak, Anavatan Türkiye tarafından Mali ve İşbirliği Protokolü kapsamında, kullanımımıza açıldı. Özel sektöre katkı niteliğinde ciddi mesafe kat etmemizi sağlayacak olan kaynak için TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür ederim.”