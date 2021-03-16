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SANER: “TÜRKSAT’A 1 BUÇUK MİLYON TL ÖDENİYOR”

Başbakan Ersan Saner mecliste yaptığı konuşmada ,KKTC’de yayın yapan tüm televizyon kanallarının Türksat’a uydu ücreti olarak 4 megabitlik yayın için ayda 9 bin dolar ödemesi gerektiğini, BRT’nin de 2 bin dolar uplink ücreti ödediğini açıkladı.

16 Mart 2021 Salı 17:17
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SANER: “TÜRKSAT’A 1 BUÇUK MİLYON TL ÖDENİYOR”

Başbakan Ersan Saner, 2021 Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü’nde de medyaya belirli kriterlerde katkılar yapılmasının da yer aldığını kaydetti.

TÜRKSAT’A BORÇ 254 BİN DOLAR

KKTC’de yayın yapan tüm televizyon kanallarının Türksat’a uydu ücreti olarak 4 megabitlik yayın için ayda 9 bin dolar ödemesi gerektiğini, BRT’nin de 2 bin dolar uplink ücreti ödediğini belirten Başbakan Saner, tüm bunların 2018’den beri sürdüğünü ve şu anda 254 bin dolar borç biriktiğini anlattı.

Aslında uydu yayınlarının 31 Aralık’ta kesileceğini ancak zaman istedikleri için bugün kadar gelindiğini belirten Başbakan Saner, 2018’e ait borca karşılık 1 buçuk milyon TL’nin ödeneceğini ve yollarına devam edeceklerini söyledi.

KIBRIS TÜRK HALKININ SESİNİ DUYURMAK İÇİN ÖDEME YARIN SABAHTAN İTİBAREN YAPILACAK

Tüm bu hizmetlerin BRT üzerinden verildiğini ve özel televizyonların ödemelerinin yapılmadığını anımsatan Saner, oluşan bu borcun bu kadar ciddi sıkıntı olunan bu zamanda Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak için de bu ödemelerin yarın sabahtan itibaren geçekleştirileceğini, konulan kıstaslara da artık herkesin uyması gerektiğini belirtti.

Başbakan Ersan Saner, CTP milletvekili Erkut Şahali’nin yerinden sorusunu da yanıtladı ve imzalanan 2021 protokolünde yer alan basın yayın organlarına ödenecek miktarın hazırlanacak tüzüklerle ödenebileceğini dile getirdi. 

Konuşmaların ardından siyasi partilerce Yayın Yüksek Kurulu üyeliğine önerilen tüm adaylar oylandı. 

YYK’ya UBP’den önerilen Emir Hüseyin Ersoy, Feyzi Hansel, Yasemin Tanpınar, Şahap Tokatlı, CTP’den önerilen Direnç Civa Akgün ve Mert Özdağ, HP’den önerilen Ali Fahrioğlu ve Kemal Akkan Batman’ın üyelikleri oy birliğiyle kabul edildi.

Son Güncelleme: 16.03.2021 18:32
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