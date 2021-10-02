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Saner, UBP Gazimağusa İlçesi’nde partilileri ile buluştu

UBP Genel Başkanı Başbakan Saner’e UBP Gazimağusa İlçesi’nin düzenlediği kahvaltılı toplantıda büyük ilgi gösterildi ve destek verildi…

02 Ekim 2021 Cumartesi 17:32
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Saner, UBP Gazimağusa İlçesi’nde partilileri ile buluştu
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UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, bugün Gazimağusa’da düzenlenen geniş katılımlı etkinlikte partililerle biraraya geldi. 

Etkinliğe, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, İlçe Başkanı Olsan Oran, bakanlar, milletvekilleri, İlçe ve bölge teşkilatları, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile partililer katıldı. 

"ZAFERİMİZİN AYAK SESLERİ DUYULUYOR"

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, gördüğü yoğun ilgi ve organizasyon için herkese teşekkür ederek, “ Bu ilgi, bu katılım, bu kalabalık, bu coşku, yaşanacak zaferlerimizin ayak sesleridir” dedi. 

Saner, “ Gazimağusa’mız Partimizin her zaman kalesi olan ilçelerimizden biridir. Buralar, UBP’yi zaferden zafere taşıyan neferlerin evidir. Bugün Gazi Mağusa’da, çok yakın bir gelecekte yaşayacağımız zaferin inancını gördüm, o zaferin ayak seslerini duydum… hedefimiz bellidir.… Hedefimiz tektir. Tek başına iktidar yolunda inançla devam” diye konuştu. 

Saner KKTC’nin emin adımlarla geleceğe yürüdüğünü beliterek, “ Sizlere halkımıza devlete olan inancınız ve sevginiz için teşekkür ederim” dedi. 

Tüm dünyanın Covid-19 süreci yaşadığını hatırlatan Saner, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle bu sürecin başarıyla yürütüldüğünü vurguladı. 

Hükümetin icraatlarına değinen Başbakan, bugüne kadar 543 bin doz aşı geldiğini ve halkın yüzde 70’inin en az bir doz aşı olduğunu söyledi. 

Altyapı yatırımlarıyla ülkenin dört bir yanında çalışmaların sürdüğüne işaret eden Saner, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunun 20 Temmuz’da açıldığını, 15 Kasım’da ise İskele Bafra yolunun tamamlanacağını, bu hafta itibariyle de Lefke-Güzelyurt yolunun ihaleye açılacağını ifade etti.

Degirmenlik-Çatalköy bölünmüş yolun yapımının devam ettiğini belirten Saner, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle Lefkoşa’ya da 500 yatak kapasiteli hastane yapılacağının altını çizdi. 

Tüm bu yatırımların 8 buçuk ayda yapıldığına işaret eden Saner, bir müjde vererek Gazimagusa Devlet Hastanesi’nin de büyük eksiği olan anjiyo merkezinin ihalesine çıkılacağını söyledi. 

Saner, Anavatan’dan gelen suyun da ilk etapta Güzelyurt’ta tarım alanında kullanacağını, ardından da diğer bölgelere ulaşacağını ifade etti.

"HER YERDE GÖRDÜĞÜMÜZ İLGİ BİZLERE DAHA DA GÜÇ VERİYOR"

Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle, tüm bu icraatların devamını sağlamak ve ülkede daha istikrarlı bir ekonomik ve mali yapı için eskisinden daha güçlü bir UBP’ye şimdi daha çok ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Saner, “ Gittiğimiz her yerde, konuştuğumuz herkesle gördüğümüz sevgi ve yoğun ilgi, bizlere daha da güç veriyor, insanımıza daha çok hizmet için motive ediyor. Bu nedenle yeniden genel başkanlığa aday olduk, destek istedik ve görüyoruz ki, partimiz bizlere güçlü destek veriyor. Bu destekle yolumuz daha da açılmıştır” dedi.

HASİPOĞLU: "BU KALABALIK TEK BAŞINA İKTİDARIN BİR GÖSTERGESİ"

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, “bu kalabalık tek başına iktidarın bir göstergesidir” dedi. 

Erken genel secim tarihin 3 Nisan olarak muhalefete önerildiğini de belirten Hasipoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin erken genel seçime hazır olduğunu söyledi. 

OLSAN ORAN: "BİRLİK VE BERABERLİK ÖNEMLİ" 

Erkinlikte konuşan Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, parti çalışmalarına değinerek, birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaptı. 

Etkinlikte daha sonra partiye uzun yıllar emeği geçen Şinasi Konur’a ve örgüt başkanlarına plaket takdim edildi.

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Ersan Saner
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