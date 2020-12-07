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Saner: Ülkenin gerçeklerini görerek değerlendirme yaptık

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, DP-YDP parti başkanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yaparak ülkenin içinde bulunduğu durumu bilerek bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

07 Aralık 2020 Pazartesi 08:44
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Saner: Ülkenin gerçeklerini görerek değerlendirme yaptık

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, DP-YDP parti başkanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yaparak ülkenin içinde bulunduğu durumu bilerek bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Saner, yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini kime vereceğini gördükten sonra bir yol izleyeceklerini ifade ederek kendilerine bu görevin verilmesiyle yaptıkları toplantı ışığında çalışmalarını devam ettireceklerini söyledi.

DP Genel Başkanı Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Arıklı da yarın cumhurbaşkanının hükümet kurma görevini kime vereceğini görmeleri gerektiğini, ondan sonra UBP ile bir azınlık hükümeti noktasında daha geniş değerlendirme yapabileceklerini belirtti.

Bilindiği üzere toplantıda ilk çıkan DP Lefkoşa milletvekili Serdar Denktaş toplantı çıkışında ‘hayırlı olsun’ diyerek toplantının olumlu gittiği imasında bulunmuştu.

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